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День семей

День семей

15 мая во всем мире отмечается Международный день семей. Праздник этот, конечно, не уходит корнями в древность, ему всего 23 года, но он важен для каждого из нас, ведь самое главное в жизни — это, неоспоримо, семья!

Семьями живут не только люди, но и животные, на экспозиции Тульского экзотариума можно видеть несколько таких дружных семеек. В грядущие выходные посетители смогут узнать в подробностях детали жизни питомцев экзотариума. Тематические выходные 13 и 14 мая будут проводиться с 12.00 до 16.00.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
13 мая 2017, суббота
12:00
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14 мая 2017, воскресенье
12:00
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