15 мая во всем мире отмечается Международный день семей. Праздник этот, конечно, не уходит корнями в древность, ему всего 23 года, но он важен для каждого из нас, ведь самое главное в жизни — это, неоспоримо, семья!

Семьями живут не только люди, но и животные, на экспозиции Тульского экзотариума можно видеть несколько таких дружных семеек. В грядущие выходные посетители смогут узнать в подробностях детали жизни питомцев экзотариума. Тематические выходные 13 и 14 мая будут проводиться с 12.00 до 16.00.