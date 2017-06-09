День России в Барсуках

В честь этого дня 12 июня в 19.00 на центральной площади поселка Барсуки состоится праздничная программа, посвященная Дню независимости России.

Начнется она с концерта под названием «С любовью к Родине», в котором прозвучат музыкальные произведения о России, о славных ее страницах, о чувстве патриотизма и гордости за свою великую Родину.

В концерте примут участие самодеятельные артисты филиала «Барсуковский» МБУК «КДО», наиболее полюбившиеся зрителям, такие как: вокальный ансамбль «Сладка ягода», клуб любителей песни «Калейдоскоп», танцевальный коллектив «Фантазия», танцевальный коллектив «Озорники», Екатерина Яковлева, Александр Грачев, Владимир Юнин, Таисия Голоскокова, Анна Бруцева и др.

Праздничная программа продолжится танцевальным марафоном под лучшие российские хиты. И завершится праздник красочным фейерверком.