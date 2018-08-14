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День Государственного флага #на Газоне

День Государственного флага #на Газоне

В День Государственного флага, который состоится 22 августа, работа всех блоков пространства «Газон» будет посвящена этой теме.


Главным событием дня станет приземление парашютиста с российским триколором прямо в кремле, на «Газоне».

  • 19.00 — на сцене состоится танцевальный флешмоб, а в фитнес-блоке — флешмоб «Давай, Россия!»;
  • 21.00 — дискотека с участием международного интерактивного проекта «Рэп завод», также на территории «Газона» впервые состоится вечерний флешмоб со светящимися шарами.
  • 22.00 — показ фильма «Крым» на площадке летнего кинотеатра

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
22 августа 2018, среда
14:00
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