День Государственного флага #на Газоне

В День Государственного флага, который состоится 22 августа, работа всех блоков пространства «Газон» будет посвящена этой теме.



Главным событием дня станет приземление парашютиста с российским триколором прямо в кремле, на «Газоне».

19.00 — на сцене состоится танцевальный флешмоб, а в фитнес-блоке — флешмоб «Давай, Россия!»;

21.00 — дискотека с участием международного интерактивного проекта «Рэп завод», также на территории «Газона» впервые состоится вечерний флешмоб со светящимися шарами.

— дискотека с участием международного интерактивного проекта «Рэп завод», также на территории «Газона» впервые состоится вечерний флешмоб со светящимися шарами. 22.00 — показ фильма «Крым» на площадке летнего кинотеатра

Вход свободный.