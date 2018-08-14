День Государственного флага #на Газоне
В День Государственного флага, который состоится 22 августа, работа всех блоков пространства «Газон» будет посвящена этой теме.
Главным событием дня станет приземление парашютиста с российским триколором прямо в кремле, на «Газоне».
- 19.00 — на сцене состоится танцевальный флешмоб, а в фитнес-блоке — флешмоб «Давай, Россия!»;
- 21.00 — дискотека с участием международного интерактивного проекта «Рэп завод», также на территории «Газона» впервые состоится вечерний флешмоб со светящимися шарами.
- 22.00 — показ фильма «Крым» на площадке летнего кинотеатра
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
22 августа 2018, среда
14:00