День города Тулы и Тульской области

В программе концерты «Рондо», Casual, «Пилот», водное шоу флайбордистов, спортивные соревнования, гастрономический и автомобильный фестиваль, аниме-ярмарка, премьеры новых экскурсий по городу и праздничные фейерверки.

Все мероприятия — без возрастных ограничений (0+).

7 сентября

Площадь Ленина

8.00 - 13.30 Легкоатлетический полумарафон «Оружейная столица»

11.00 -14.00

Спортивно-историческая игра «Тульский рубеж»

Чемпионат по силовому экстриму «Сила Тулы»

12.00-14.00 Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвященных Дню города и Дню Тульской области

16.00-18.00 Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

18.00-22.00 Большой праздничный концерт с участием Александра Иванова и группы «Рондо»

22.00 Праздничный фейерверк

Проспект Ленина

9.00 Велогонка «Горный король», соревнования лыжероллеров

Ул. Металлистов, д.3

12.00-18.00 Фестиваль аниме Yno Express и День города. В программе: аниме-ярмарка, конкурсы, косплей, настольные игры, волшебные бургеры, призы.

Тульский кремль

9.00-18.00 Выставка-ярмарка «Тульское торжище». Концертная программа с участием групп Casual и «Пилот» Крестовоздвиженская площадь 11.00-21.00 Гастрономический фестиваль «Кремлевские посады» Казанская набережная

11.00-22.00 Работа зон активного отдыха

13.30-14.00 и 18.40-19.00 «Шоу на воде» сборной команды России по флайборду

19.00-22.00 Музыкальный фестиваль JAZZPORT

22.00 Пиротехническая открытка

Пролетарская набережная

11.00-15.00 Экстрим-программа «Город спорта»

20.00-22.00 Молодежная дискотека

22.00 Фейерверк

«Ликерка лофт» (Пр. Ленина, 85)

11.00-20.00 Автомобильный фестиваль «Пушка»

Городское пространство «Искра» (ул. Советская, д.11)

11.00-23.00 Гастрономический фестиваль «Есть что поесть»

в Тульских парках

Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова

Эстрада

14.00-20.00 Концертно-развлекательная программа

Фонтанная площадь

14.00-20.00 Ярмарка тульских мастеров, мастер-классы, мимы, Стринг-арт «Тула»

14.00 Полевая кухня

16.00 Кулинарный фест (конкурс на скоростное поедание пиццы)

Центральная аллея

16.00-18.00 «МатрёшкинПарк» (стилизованные конструкции в виде матрешек, выступления костюмированных артистов)

Большой круг

14.00-19.00 Танцевальные мастер – классы по различным направлениям

16.00-18.00 Шоу на гироскутерах

Детский городок

15.00-18.00 Детскотека, Мини-цирк

Ротонда

16.00-18.00 Вечер джазовой музыки

Комсомольский парк культуры и отдыха

Входная группа

14.00-15.00 Выступление оркестра

Детский городок

16.00-18.00 Детская анимационная программа

Эстрада

14.00-18.00 Концертная программа (выступление детских и взрослых творческих коллективов города

Пролетарский парк

Центральная аллея



16.00-18.00 Детская анимационная программа

Парк «Патриот»



Эстрада

13.00-18.00 Концертная программа: дуэт Поляковых (г. Липецк), кавер-группа «Лимонад», барабанное шоу.

Детская площадка

14.00-16.00 Анимационно-развлекательная программа «Мой родной край»

Интерактивная площадка

13.00-18.00 Развлекательная программа клуба исторической реконструкции «Железное племя»: фотозона, показательные выступления, мастер-классы.

Музей оружия

Здание на территории Тульского кремля

10.00-21.00 Тематические костюмированные экскурсии «Защитники Тулы и южных рубежей России. Вооружение российских воинов XVI-XVII вв»

Здание на ул.Октябрьской д.2

10.00-20.00

Пешеходные экскурсии «Тула оружейная», «Династия Демидовых: у истоков оружейной Тулы», «Стальные стражи»

Культурно-образовательная программа «Фронтовая почта»

10.00-21.00 Костюмированные экскурсии по суперсовременной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»



12.00-13.30 Краеведческий конкурс «Тула оружейная»



11.30, 13.45, 15.00, 16.45, 18.00, 19.30 Показ фильма, посвященного героическим страницам российской военной истории и истории оружейного производства.



14.00-19.00 Интерактивные фотоплощадки «Форпост», «Огневой рубеж», «Ремесленная слобода»



16.00-17.00 Патриотическая культурно-образовательная программа «Арсенал и щит России»

17.00-19.00 Праздничная концертная программа «Пусть живет и процветает наша тульская земля!»



21.50-22.00 Праздничное светомузыкальное представление, фейерверк

Ремесленный двор «Добродей» (ул.9 Мая, д. 1 а,б)

12.00 «В ажуре». Праздник Тульского резного наличника

Тульский экзотариум (ул. Октябрьская, д. 26, ЦПКиО им. Белоусова, к. 10)

12.00, 14.30, 17.00 Тематическая мини-экскурсия «Самые самые»

Творческий индустриальный кластер «Октава» (ул. Каминского, д. 24)

Большой зал

12.00 Travel-фестиваль «Путешествуем уже 2 года и хотим поделиться опытом с вами!»

Музей Станка

17.00 Открытие выставки «Электробутик» и новая мультимедийная экскурсия «Тула – мастерская России»

Площадка у памятника Л.Н. Толстого



15.00-20.00 Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Льва Толстого»: библиофест «Читай, Тула!», выступление поэтов, бардов, танцевальный вечер «Под звуки духового оркестра…»

Пр-т Ленина, д.2 (стоянка здания правительства Тульской области со стороны ул. Советской)



9.00-16.00 Концертная программа с участием тульских артистов.

МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» (ул. Пузакова, 48)



10.00 Праздничная игровая программа «Дети. Техника. Творчество»

Спортивный зал (п. Ленинский, ул. Гагарина, д.9)



10.00 Чемпионат и первенство города по стрельбе из лука

8 сентября

Пролетарский парк

Эстрада

14.00-18.00 Концертная программа (выступление детских и взрослых творческих коллективов города)

Навстречу 500-летию Тульского кремля и Засечной черты

Помимо основных мероприятий празднования Дня города Тулы и Дня Тульской области жителей ждет дополнительная развлекательная программа, посвященная 500 летию Тульского кремля и Засечной черты.

13 сентября

Центральный парк культуры и отдыха им. Белоусова

Центральная аллея

17.00 Проект «Уличный артист» программа: «Музыка рядом…

ГП «Рогожинский»

16.00 Детская анимационно- развлекательная программа «Тульские радости»

Казанская набережная

20.30 Спектакль-фэнтези «Там, где живут великаны» и лазерное шоу

Сквер у памятника Мосину — улица Металлистов

18.30-19.30 Уличный туристический карнавал «Тула. Лето. Море впечатлений»

14 сентября

Тульский кремль

11.00 Запуск часов обратного отсчета времени до 500-летия Тульского кремля и Засечной черты

12.00−18.00 Ярмарка «Тула — мастерская России»

11.00 -18.00 Шоу в Музейно-выставочном комплексе «Кремлевский рояль»

18.00 Праздничный концерт с участием творческих самодеятельных коллективов Тульской области

19.30- 21.00 Премьера мюзикла «Сказание о Деве-Тулянке»

21.00-22.00 Концерт певицы Варвары

Казанская набережная

14.00 -16.00

Молодежный фестиваль «Тульский формат»

Музыкальная программа, посвященная 82-ой годовщине образования Тульской области

Улица Металлистов

12.00 -18.30 Уличная интерактивная программа «Тула. Лето. Море впечатлений»

14.00 Открытие арт-объекта «Тульский мастеровой» (напротив д.12)

Городское пространство «Искра»

12.00-18.00 Гастрономический фестиваль и развлекательная программа «Национальный квартал»

Центральный парк культуры и отдыха им. Белоусова

Детский городок

11.00 Мастер – классы «Символы Тульской области»

12.30 Проект «Ретро-комикс»

Эстрада

16.00 Концертная программа «Любимые песни о главном»

Комсомольский парк культуры и отдыха

Эстрада

11.00 Детская анимационно- развлекательная программа «Тульские радости»

Пролетарский парк культуры и отдыха

Детский городок

16.00 Детская анимационно- развлекательная программа «Тульские радости»

14-15 сентября

Тульский экзотариум

Здание на ул. Октябрьская, д. 26,

Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова, к. 10

12.00, 14.30, 17.00 «Удивительные животные» - мини-экскурсия по экспозиции экзотариума, рассказ о самых интересных животных

Здание на ул. Октябрьская, д. 26,

11.00,16.00 «Ням-ням шоу» - показательное кормление некоторых экспозиционных животных