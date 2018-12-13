Арт-встреча «Нитки»

Мероприятия посвящено «Ярнбомбингу». Это искусство также называют уличным вязаным граффити. «Бомбардировщики пряжей» создают украшения для деревьев, элементов архитектуры, памятников. Итогом творчества становятся нарядные деверья и скамейки.

В рамках мероприятия запланирована концертная программа, анимационная развлекательная программа, а так же мастер — классы и чаепитие.

Вход свободный.