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Арт-встреча «Нитки»

Арт-встреча «Нитки»

Мероприятия посвящено «Ярнбомбингу». Это искусство также называют уличным вязаным граффити. «Бомбардировщики пряжей» создают украшения для деревьев, элементов архитектуры, памятников. Итогом творчества становятся нарядные деверья и скамейки.

В рамках мероприятия запланирована концертная программа, анимационная развлекательная программа, а так же мастер — классы и чаепитие.

Вход свободный.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
16 декабря 2018, воскресенье
11:00
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