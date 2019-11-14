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Арт-чаепитие с художником Александром Майоровым

Арт-чаепитие с художником Александром Майоровым

В Выставочном зале пройдет арт-чаепитие с художником Александром Майоровым.

Встреча с живописцем — уникальная возможность открыто поделиться своими впечатлениями и задать вопросы признанному мастеру как о его собственном творчестве, так и о современном искусстве.

Организатор мероприятия — Художественная студия Марины Логуновой. Рекомендуется прийти чуть раньше, чтобы успеть ознакомиться с экспозицией «Оазис Ностальгия».

Зураб Церетели, президент Российской академии художеств, оценил «неординарность живописных и сюжетных решений» работ Александра Майорова.

Владимир Толстой, советник президента РФ по вопросам культуры, литературы и искусства отметил глубину творчества нашего земляка: «Его работы узнаваемы, а это уже верный признак дарования. Они могут нравиться, а могут (вполне допустимо) активно не нравиться, поскольку слишком гротескны, вызывающе фантасмагоричны, словно продолжение снов, преследующих по ночам; или — взгляд в старое венецианское зеркало, искажающее изображение, где видишь не себя, или уж, по крайней мере, не вполне себя, а то, что заложено в глубоком подсознании».

Однако, по словам живописца, мнение земляков его волнует не меньше, чем суждения именитых и высокопоставленных персон.

Информация по телефону: 56-09-81, 56-09-92.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
17 ноября 2019, воскресенье
14:00
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