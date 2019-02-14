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Трагедия 1-го века. Что рассказал нам засечный лес о судьбе лесных народов

Трагедия 1-го века. Что рассказал нам засечный лес о судьбе лесных народов

Кандидат исторических наук Евгений Столяров расскажет об одной из драматических страниц древнейшей истории Тульского края. Как свидетельствуют находки, трагедия эта произошла около середины 1 века.

Благодаря археологическим раскопкам поселения на левом берегу реки Упы в черте города Тулы, а также ряда других поселений и городищ, специалистам музея-заповедника «Куликово поле» стала известна культура населения, проживавшего на территории Тульского края на рубеже эр.

Вероятнее всего, основным видом деятельности населения памятников типа Упа-2 было земледелие, охота и рыболовство. Об этом свидетельствуют находки зернотерок, наконечников стрел и многочисленных рыболовных грузил.

В ходе исследований археологи реконструировали традиции домостроительства этого населения. Их жилища представляли собой постройки столбовой конструкции, практически незаглубленные в землю. Стал известен и их обряд погребения. Умершего кремировали, выкапывали ямку и ссыпали прах, иногда укладывая в ямку грузило, а потом накрывали горшком и засыпали землей.

Отсутствие находок предметов вооружения на многочисленных известных поселениях каждый раз убеждало исследователей в мирном быте этого населения. Казалось, что спокойная и размеренная жизнь не оставила никаких следов о судьбе этих жителей или о финале существования этой культуры.

Каково же было удивление исследователей, когда во время новых раскопок городищ типа Упа 2 были обнаружены многочисленные наконечники стрел, копий, застежки-фибулы и элементы костюма и конской упряжи. Они явно не принадлежали местному населению, а их аналоги легко найти в культуре воинственных кочевников юга Европейской части России — сармат. Культурные слои городищ сохранили не только сами вещи, но и следы пожара и военного разгрома. Так в жизни населения Тульского края рубежа эр была открыта одна из драматических страниц в его истории. Как свидетельствуют находки, трагедия эта произошла около середины 1 века. Но виноваты ли в этом были сарматы? На этот вопрос и ответит кандидат исторических наук, заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров 14 февраля.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
14 февраля 2019, четверг
17:00
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