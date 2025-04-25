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Утро в Туле
25 апреля: гриль на ногах и активист привлек внимание к вымиранию большого кроншнепа

25 апреля: гриль на ногах и активист привлек внимание к вымиранию большого кроншнепа

Доброе утро! Вот и долгожданные выходные. Как планируете провести свободное время? Делитесь в комментариях, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали

О погоде на выходные. Сегодня в Туле ожидается облачная погода и до +24 градусов. В субботу облака сохранятся и опять же до +24 градусов. В воскресенье снова переменная облачность и все так же до +24 градусов.

В мире моды и гастрономии иногда происходят удивительные коллаборации, которые заставляют нас пересмотреть привычные вещи. Одним из таких проектов стали кастомные «джорданы», на которых можно жарить мясо. Этот уникальный концепт был разработан дизайнером Canyaon в сотрудничестве с ресторанной сетью «Frank by Баста».

На первый взгляд, это обычные кроссовки, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что они скрывают в себе нечто необычное. Горелки, встроенные в подошвы, действительно рабочие и созданы из деталей, напечатанных на 3D-принтере. Это не просто модный аксессуар — это настоящий кулинарный инструмент, который позволяет готовить на ходу.

Идея создания таких «джорданов» возникла из желания соединить два мира — уличной моды и уличной еды. Canyaon вдохновился атмосферой летних пикников и уличных фестивалей, где еда и стиль идут рука об руку. Кроссовки стали символом свободы и креативности, позволяя каждому стать шеф-поваром в любой момент.

Сегодня слушаем песню про утро из м/ф "Чучело-мяучело".

В Великобритании состоялся необычный и вдохновляющий поход, в котором сотрудник национального парка прошел 85 километров в костюме своего любимого пернатого друга — большого кроншнепа. Этот смелый шаг был предпринят с целью привлечь внимание общественности к тревожной проблеме вымирания этого редкого вида.

Большой кроншнеп, известный своим удивительным пением, в последние годы столкнулся с резким сокращением численности. По словам активиста, который принял участие в этом уникальном мероприятии, «у них удивительное пение — оно трогает до глубины души». Это пение не только радует уши, но и является важным элементом экосистемы, играя ключевую роль в поддержании баланса природы.

Во время похода активист не только преодолел значительное расстояние, но и смог привлечь внимание к вопросам охраны природы и сохранения редких видов. Его костюм большого кроншнепа стал символом борьбы за выживание этого удивительного представителя фауны. Мероприятие собрало множество зрителей, которые с интересом следили за его маршрутом и обсуждали важность сохранения биоразнообразия.

Погрузитесь в уникальную атмосферу японского острова Аосима, известного как «Кошачий остров». Эта фотоподборка предлагает вам захватывающий взгляд на удивительное сосуществование людей и пушистых обитателей, которых здесь в десятки раз больше, чем жителей. 

Пушистого настроения!

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