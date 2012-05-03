Белый тигр
Страна:
Россия
Премьера:
03.05.2012
Режиссер:
Карен Шахназаров
Актеры:
Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Валерий Гришко, Дмитрий Быковский-Ромашов, Владимир Ильин, Александр Вахов, Герасим Архипов, Виталий Дорджиев, Мария Шашлова, Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Артем Алексеев, Вилмар Бири
Жанр:
Драматический, Военный
Продолжительноcть:
104 минуты
Возрастные ограничения:
14+
Рейтинг:
6.10
Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. В центре событий — смертельный поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр».
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