Страна: Россия

Премьера: 03.05.2012

Режиссер: Карен Шахназаров

Актеры: Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Валерий Гришко, Дмитрий Быковский-Ромашов, Владимир Ильин, Александр Вахов, Герасим Архипов, Виталий Дорджиев, Мария Шашлова, Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Артем Алексеев, Вилмар Бири

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 104 минуты

Возрастные ограничения: 14+

Рейтинг: 6.10

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. В центре событий — смертельный поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр».