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Белый тигр

Белый тигр

Страна:
Россия
 
Премьера:
03.05.2012
 
Режиссер:
Карен Шахназаров
  
Актеры:
Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Валерий Гришко, Дмитрий Быковский-Ромашов, Владимир Ильин, Александр Вахов, Герасим Архипов, Виталий Дорджиев, Мария Шашлова, Карл Кранцковски, Клаус Грюнберг, Кристиан Редль, Артем Алексеев, Вилмар Бири
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
104 минуты
  
Возрастные ограничения:
14+
 
Рейтинг:
6.10
 
 

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. В центре событий — смертельный поединок между чудом выжившим русским танкистом и дьявольским порождением войны — танком-призраком «Белый тигр».

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