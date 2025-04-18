Эксперимент Myslo: как мы устроили проверку тульским экстрасенсам

Смогут ли они распознать ложь? Связались с тремя гадалками, поведали им выдуманную историю о несчастной любви и попросили найти проблему. Спойлер: сколько гадалок, столько и мнений.

Интернет переполнен предложениями, а в соцсетях колдуны и ведьмы даже создают деловые сообщества, чтобы упростить поиск клиентов.

Технический прогресс современным медиумам только на руку: они принимают заявки от страждущих со всей России. Мы же обратились к оракулам-землякам.

Каждый волен верить, во что ему вздумается. Материал не несет цели оскорбить кого-либо или раскритиковать их образ жизни и мышления.

Прежде чем приступить к эксперименту, мы провели парочку манипуляций. Во-первых, купили новую сим-карту и зарегистрировали аккаунт в WhatsApp под вымышленным именем — пусть будет Алевтина. Так экстрасенс не найдет наши настоящие соцсети и не выведает оттуда полезную информацию.

Во-вторых, мы сочинили легенду, с которой корреспондент — она же «Алевтина» — отправится к ведуньям и колдунам:

Алевтине 24 года. Девушка нигде не учится, работает официанткой. Уже год и четыре месяца она встречается с Ильей — курьером доставки цветов. Илья старше Алевтины на семь лет, однако это не помешало воображаемой паре влюбиться и начать совместный быт. Живет сладкая парочка в съемной квартире Алевтины.

Но вот незадача: в последнее время Илья охладел к Алевтине, начал пропадать на работе и практически перестал оказывать знаки внимания.

Чтобы выяснить причину такого поведения суженого, Алевтина прибегает к помощи гадалок.

Банальный сюжет из незатейливого сериала. Шито белыми нитками — то что нужно!

В-третьих, мы сгенерировали фотографии «Ильи» и «Алевтины» (для аватарки в WhatsApp). Эти люди никогда не существовали в реальности.



Вот они, слева направо: бесплотные Илья и Алевтина.

Теперь мы готовы начать эксперимент!

Третий лишний

Первая — «потомственная ясновидящая и гадалка». На личном сайте нас встречает фото седовласой провидицы с мудрым прищуром. Она уверяет: ее магия эффективна на все 100%, а неразрешимых вопросов нет — и мужа в семью вернет, и от алкозависимости излечит.

«Обращайся! Я помогу тебе решить все проблемы и реализовать твои самые заветные желания», — гласит надпись над номером телефона.

Из любопытства мы решили загрузить фото ясновидящей в «умную камеру». И о чудо — перед нами открылась глубокая кроличья нора!

Как оказалось, ушлая ведьма продвигает свои услуги не только в Туле, но и в Москве, Екатеринбурге, Сургуте, Сочи, Новомосковске и т. д. Сайты как под копирку — меняются только города, имена и номера телефонов.

С ними тоже не все так просто: телефоны тульской и сочинской целительниц зарегистрированы в Свердловской области, сургутской — в Ханты-Мансийском АО, а екатеринбурженка звонит прямо из столицы.

Финальный штрих — разоблачительные статьи на официальном сайте Союза магов России. Сразу три обманутые женщины рассказывали, как гадалки с уже знакомым нам лицом вытягивали из них деньги.

Фото бабушки в платочке, к слову, мошенники взяли из Сети. Интересно, догадывается ли она, в каких целях анонимы используют ее внешность?..

Тем не менее мы позвонили. Из трубки послышался голос бойкой пожилой женщины. Она деловито уточнила причину обращения и наш возраст. В конце объявила стоимость — 2000 рублей за дистанционный прием.

— Диагностику я провожу только по WhatsApp, — уточнила гадалка. — Ходят ко мне за приворотами и снятием порчи. Ну все, с богом!

Для «диагностики» понадобились даты рождения Алевтины и Ильи. Отправили их вместе с чеком об оплате и стали ждать результатов.

Буквально через десять минут гадалка сама позвонила нам:

— Ну, посмотрела я мужчину вашего, — все так же серьезно протрубила женщина. — Он как давно стал отдаляться от вас?

— Не больше чем месяц-полтора, — сымпровизировали мы.

— Просто есть человек, из-за которого происходит негативное воздействие! — заявила ведунья. — Не говорю о том, что у него женщина появилась. Просто кто-то вам двоим препятствует. Поэтому, как говорится, негатив между вами происходит. Как давно вы вообще в отношениях с этим мужчиной?

— Год и месяца три-четыре.

— Полтора года, да, получается? Ну, чуть меньше. Вот из-за негатива это все у вас происходит, потому что человек здесь у вас третий, от него происходят негативные воздействия, — продолжила тараторить всевидящая колдунья. — Вы обращались за помощью же? К кому?

Вопрос застал нас врасплох: действительно, мы обращались к другим экстрасенсам. Чтобы узнать, в чем причина такой догадки, мы решили соврать:

— Нет, не обращались.

— Вот у вас из-за негатива, — продолжила увещевать собеседница. — От этого у вас уже узы разрываются по тонкой линии! Человека этого, который виноват, вы прекрасно знаете — он для вас знакомый.

— Так что, у него кто-то есть все-таки? — уточнили мы.

— У него нету никого женщины, нету у него! — взорвалась гадалка. — Я ж вам еще раз повторяю… — около трех минут она говорила про негатив, третье лицо и рвущиеся узы. — А так человек к вам, Илья, он тянется. У него есть к вам чувства. Просто из-за негатива он начал отдаляться и стал охолодевший. Союз ваш надо скрепить, чтобы никто вам больше не злорадствовал, не завидовал, чтобы не было негативов.

— А как это сделать? — поинтересовались мы.

— Вот смотрите, — голос женщины оживился, — вот как нам понять, кто вам насолил? Надо будет 12 дней почиститься: шесть дней почистить его, шесть дней — вас. Вот когда этот негатив уйдет, тогда я вам на 100% скажу, что это за человек. Даже скажу по силуэту, как говорится, и по чертам лица — вы сразу его узнаете.

Чистка эта проводится вместе со мной. Надо будет со свечами почиститься по полчаса времени. Хотя бы он (Илья. — Прим. авт.) уже немножко себя начнет проявлять, а то у него какая-то депрессия внутри.

— Сколько будет стоить чистка? — мы перешли к главному вопросу.

— 12 000 рублей стоит чистка, — уточнила колдунья. — И свечи надо будет еще приобрести в церкви.

Нехило! 2000 рублей за «диагностику», 12 000 рублей за «чистку». Потом наверняка потребуются отвязки, снятия порчи, заговоры и обереги… Вырисовывается кругленькая сумма.

Мы обещали связаться с ведуньей и, услышав на прощание коронное «С богом!», повесили трубку.

Такое ощущение, будто мозги вынули из черепа, закинули в стиралку к грязным носкам и включили режим интенсивной стирки. В голове каша из тревожных предостережений и свербящего любопытства — кто же, кто же этот родственник, который желает Алевтине и Илье зла? Ах да, его не существует.

Дьявол, Колесница и Десятка кубков

Следующая специалистка — психолог, таролог-рунолог с семилетним стажем. Нашли мы ее в соцсети «ВКонтакте».

На личной страничке — посты о гадании на картах Таро и милые семейные фотографии. Кажется, скрывать предсказательнице нечего. Во вкладке «Подробнее» находим контакты и пишем ей в WhatsApp.

Выслушав проблему Алевтины, таролог назвала необходимые для расклада вводные: имена, даты рождения «пары» и 1700 рублей — по правилам всех направлений магии оплата должна быть произведена перед сеансом, как того требует «закон соблюдения баланса энергий».

Уже на следующий день расклад был готов. Следом за фото нам отправили голосовое сообщение. Сначала психолог-эзотерик подробно рассказала, какая атмосфера царит в отношениях нашей парочки:

— Давайте по порядку: что происходит в отношениях. То есть тема Дьявола, Десятки кубков и уход от конфликта… Здесь, во-первых, тема Дьявола, Колесница, Десятка мечей — что-то очень хочется, как будто вы заставляете его то ли жениться, то ли выйти на какой-то новый уровень отношений.

Я еще, конечно, могу предположить, что тема Дьявола — это куда-то там «несет» людей. Ну, то есть, выбирать: дальше ли гулять, или там какая-то жизнь разгульная… То есть четко стоит выбор. Ну, надо уже куда-то двигаться, потому что мне показывают Десятку кубков.

Далее она поведала, что творится в душе суженого Алевтины на самом деле:

— Он действительно по эмоциям очень сильно закрылся: у него Четверка мечей, Девятка жезлов. Он не хочет вступать в открытый конфликт от слова совсем. Тут больше все-таки про движение куда-то — тут тема Иерофанта. Тут такие четкие карты, когда погулять, расслабиться или действительно стать серьезным.

Если говорить по мыслям, то чувства есть. Он считает, что это любовь, — Туз жезлов, все классно. Но он пока не хочет принимать никаких решений. То есть если проблема в том, что да, человек действительно закрылся и отдалился, — не давите! Сейчас не то время.

И в конце раскрыла причину мрачных перемен в отношениях:

— Почему охладел? Потому что хочется легкости, какого-то такого… А вы на него, возможно, действительно надавили. Если этого не было, может быть, он сам запарился. Здесь проще всего сказать: «Не переживай, мы просто отдыхаем!»

Я не вижу расхода в ваших отношениях в ближайшее время — четыре месяца точно. Карты тут отличные: и карта Солнца, и карта Силы, и тема Звезды и каких-то планов — может быть, денежных. Никаких других женщин у него нет — за это не переживайте.

Причин для паники нет. Просто нужно набраться мудрости и грамотно направлять человека, как-то им манипулировать аккуратно, если вам от него что-то нужно.

Ура! За Алевтину и Илью можем только порадоваться. Правда, карты Таро так и не раскрыли ведунье главное — что этих людей не существует.

Кто-то из читателей возразит: «Мало ли в стране пар с такими именами? А вдруг она кому-то еще нагадала?» Мы зададим встречный вопрос: как во всех остальных случаях онлайн-гаданий — без фотографий и прочего — карты понимают, чью судьбу им нужно предсказать?

Жидкое, сыпучее и твердое



Изображение создано ИИ.

Информацию о последней гадалке мы получили от третьих лиц — только имя, адрес и график приема. Загадочно!

Бесстрашная корреспондент Myslo отправилась на задание в одиночку. Приводим рассказ от ее лица.

— Аккуратный новенький домик находился в частном секторе. Дверь калитки была приветливо распахнута. Не успела я зайти в дом, как навстречу выскочила молодая девушка в брендовой одежде. Она опасливо зыркнула на меня и поспешила скрыться в огромной черной машине.

Гости — а точнее клиенты — в этом доме не редкость. Пока я моталась туда-обратно, в «приемной» гадалки побывали еще три человека.

Наконец я зашла в дом. Маленькая прихожая, слева от входа — старенькое трюмо, на нем — свечи, маятники, благовония и ведерко с чистыми бахилами. Справа — скамеечка и мусорное ведро. Прямо — пара кресел. Настоящий ресепшен!

Я немного растерялась: в прихожей три абсолютно одинаковые двери. «Налево пойдёшь — коня потеряешь, направо пойдёшь…» — вспомнилось. Новоприбывшая гостья охотно подсказала, что комната гадалки слева. Постучавшись, я зашла внутрь.

За дверью оказалась крошечная комнатка. Справа — огромный югославский шкаф, у дальней стены — кровать, а слева — письменный стол. За ним, спиной ко входу, в цветастом домашнем платье сидела седая старушка и решала судоку. Никаких магических шаров, карт Таро или волшебных свечей. Только темно-коричневый породистый кот вылизывался на подоконнике.

— Здравствуйте, можно?

— Заходи, — кивнула бабуля и стянула с носа черепаховые очки.

Я села в кресло рядом со столом. Только теперь смогла разглядеть лицо колдуньи: тонкие, плотно сжатые губы, морщинистая кожа и светло-голубые, прозрачные глаза. Несколько секунд она пристально изучала меня, а затем протянула руку. Я в ответ — тоже.

— Да не эту, — она указала на левую ладонь, и я подчинилась ее требованию. Пальцы с длинными ногтями нырнули под рукав свитера и нащупали на запястье пульс. — Что у тебя?

Вкратце я пересказала историю Алевтины и ответила на все уточняющие вопросы. Только тогда заметила, что угол комнаты от пола до потолка увешан иконами и крестами.

— Принеси мне… — после небольшой паузы начала бабуля, — жидкое, твердое и сыпучее. Воду, чай или кофе и нарезку какую-нибудь. Вот что себе возьмешь, то и мне возьми. Всего по два. И возвращайся.

Я метнулась до ближайшего магазина, купила все нужное и вернулась в дом к ведунье. Выложив продукты на стол, она разделила их на две части.

— Так, имена ваши? — спросила она.

— Алевтина и Илья, — ответила я.

Получив ответ, женщина подняла руку над едой и стала шептать:

— Наговаривается раб Божий Илья… На море и океане… В том сундучище… Жить в любви и согласии… — тут она запнулась. — Его?..

— Илья, — напомнила я.

Целительница невозмутимо продолжила:

— Илья раба Божией Алевтине… Разбей сундучище… Чтобы муж Илья без рабы Божией Алевтины ни есть, ни пить, спать, ни плясать… Чтоб на других баб глаза не глядели, чтоб не вставало…

Дочитав заклинание, колдунья три раза плюнула и сдула с ладони что-то невидимое.

— Бери половину, — обратилась она ко мне. — И теперь вы должны съесть это вдвоем. Смотри, чтобы никто третий случайно что-нибудь не съел… Все!

— Так, а я вам что-нибудь еще?.. — неуверенно спросила я.

— Так я ж это есть не буду! — добродушно рассмеялась гадалка, указывая на пакет. — Давай сколько есть. Хоть монетку.

Перевести деньги онлайн гадалке было нельзя, а из наличных у меня оказалась только мелочь — честно высыпала все монетки и передала старушке. Та без нареканий приняла их и сложила в большой кошель. На этом мы распрощались.

1:0 не в пользу гадалок

Что и требовалось доказать: ни один экстрасенс не смог узреть подвох.

Но ведь кто-то им верит! Несет деньги, продает последнее и ссорится с родными. Юлия Курачинова, клинический психолог ТОКПБ № 1 им. Н. П. Каменева, рассказала, кто входит в зону риска и как понять, что близкий человек попал под влияние псевдоэзотериков.



Юлия Курачинова

— Что за люди становятся гадалками, тарологами, экстрасенсами? Может ли эзотеризм быть причиной или симптомом психических расстройств?

— В большинстве случаев тарологи, маги и гадалки стремятся манипулировать другими людьми. Кто-то делает это для собственного самоутверждения, кто-то — в корыстных целях, зарабатывая деньги на человеческой доверчивости и внушаемости.

Для представителей этих «профессий» характерны такие черты, как высокая эмпатия (умение воспринимать чужие эмоции и чувства), склонность к манипуляции и потребность в контроле над другими людьми. Чаще всего у них низкая самооценка, они пытаются добиться признания через влияние на других.

— Является ли вера в экстрасенсорные способности или увлечение магическими ритуалами тревожным звоночком сами по себе?

— Вера в потусторонние силы может быть частью культурных или личных убеждений, способом справляться с неопределенностью и стрессом. Но есть определенные ситуации, когда стоит насторожиться и всерьез задуматься о получении квалифицированной психологической помощи.

Изоляция. Человек начинает избегать других людей, полагаясь исключительно на магические практики. Это может указывать на проблемы с общением и адаптацией.

Зависимость от ритуалов. Человек чувствует необходимость выполнения тех или иных ритуалов для предотвращения негативных событий или для привлечения удачи. Это может быть признаком обсессивно-компульсивного поведения.

Проблемы с реальностью. Вера в магию начинает затмевать рациональное восприятие реальности, и человек не может отличить факты от фантазии, ему нужна помощь специалиста.

Эмоциональная нестабильность. Увлечение магией становится способом избегания эмоциональных проблем (тревоги, депрессии). Это также может быть поводом для обращения к специалисту.

Конфликты. Вера в потусторонние силы провоцирует конфликты с друзьями или семьей. В таком случае необходимо разобраться в своих убеждениях и их влиянии на отношения с близкими.

Если вы или ваши близкие замечаете эти признаки, работа с психологом может помочь лучше понять ситуацию и найти способы выхода из нее.

— Какие люди чаще всего обращаются к магам?

— К экстрасенсам и гадалкам чаще всего обращаются люди, испытывающие эмоциональную нестабильность, тревожность и высокий уровень стресса. Они могут иметь недостаток критического мышления, что делает их уязвимыми и внушаемыми.

Часто это люди с высоким уровнем неопределенности в жизни, ищущие контроль и поддержку. Они предпочитают не замечать причинно-следственных связей между их действиями и событиями в их жизни, тем самым снимая с себя ответственность и полагаясь на «высшие силы». В таком подходе они ищут способ справиться с тревогой и неопределенностью.

— Как не попасться на крючок к «ведающим»?

— Ответ однозначен — развивать критическое мышление. Проводить скептический анализ любой информации, основанный на логике и фактах. Когнитивные искажения (такие как подтверждение своих мыслей, идей, убеждений), могут заставить нас «на стороне» искать доказательства, которые оправдывают наши ожидания.

Логическое мышление и контроль эмоций помогут избежать манипуляций. Не доверяйте малознакомым людям.

Если вам нужно, чтобы вас выслушали, помогли разобраться в себе, — обратитесь к психологу. Ни один «сеанс магии» никогда не заменит психотерапию, эффективность которой доказана клиническими исследованиями международного уровня.