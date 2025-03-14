Летят журавли

Страна: СССР

Премьера: 12.10.1957

Режиссер: Михаил Калатозов

Актеры: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Светлана Харитонова, Александр Шворин, Валентин Зубков, Валентина Владимирова, Галина Степанова, Антонина Богданова, Борис Коковкин, Евгения Хованская, Валентина Ананьина, Ольга Дзисько, Леонид Князев, Георгий Куликов, Даниил Нетребин, Николай Сморчков

Жанр: Драматический, Военный

Продолжительноcть: 97 минут

Возрастные ограничения: 0+

Рейтинг: 8.10

Кинороман с огромной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, вынести которые не все смогли с честью... В центре фильма — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда.