  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Летят журавли - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Летят журавли

Летят журавли

Страна:
СССР
 
Премьера:
12.10.1957
 
Режиссер:
Михаил Калатозов
  
Актеры:
Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Светлана Харитонова, Александр Шворин, Валентин Зубков, Валентина Владимирова, Галина Степанова, Антонина Богданова, Борис Коковкин, Евгения Хованская, Валентина Ананьина, Ольга Дзисько, Леонид Князев, Георгий Куликов, Даниил Нетребин, Николай Сморчков
  
Жанр:
Драматический, Военный
  
Продолжительноcть:
97 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 
Рейтинг:
8.10
 
 

Кинороман с огромной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, вынести которые не все смогли с честью... В центре фильма — трагическая история двух влюбленных, которых война разлучила навсегда.

0
Касса
Зверопоиск
8 - 26 марта
Иллизиум (Новомосковск)
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 15 марта 2024
Майский
Северный полюс
27 февраля - 19 марта
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 22 марта 2024
Майский
Точка опоры
13 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
22 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.