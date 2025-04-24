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Погода в Туле 25 апреля: жара ушла из региона
Фото Юлии Александровой.

Погода в Туле 25 апреля: жара ушла из региона

Пока воздух будет прогреваться всего до +18…+23 °С.

Днем 25 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха — от +18 до +23 °С. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст. 

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