Погода в Туле 25 апреля: жара ушла из региона

Днем 25 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха — от +18 до +23 °С. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.
Пока воздух будет прогреваться всего до +18…+23 °С.
Днем 25 апреля в Туле ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха — от +18 до +23 °С. Атмосферное давление — 740-745 мм рт. ст.
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