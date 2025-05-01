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Открытие мотосезона 2025

Открытие мотосезона 2025

3 мая в Туле состоится открытие мотосезона 2025.

Открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сбор — в 12.00 возле памятника Защитникам неба Отечества. Там состоится возложение цветов. В 13.00 мотоколонна стартует от памятника и пройдет через улицы Октябрьскую, Карпова, Веневское шоссе, Ложевую, Рязанскую, Городской переулок и Станиславского. Финальной точкой станет площадь Победы, где состоится возложение цветов к Вечному огню.

В 15.00 колонна проследует по проспекту Ленина, через Калужское шоссе и трассу Р-132 до поселка Рассвет — в Мотокультуру.

 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
3 мая 2025, суббота
12:00
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