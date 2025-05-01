Открытие мотосезона 2025
3 мая в Туле состоится открытие мотосезона 2025.
Открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сбор — в 12.00 возле памятника Защитникам неба Отечества. Там состоится возложение цветов. В 13.00 мотоколонна стартует от памятника и пройдет через улицы Октябрьскую, Карпова, Веневское шоссе, Ложевую, Рязанскую, Городской переулок и Станиславского. Финальной точкой станет площадь Победы, где состоится возложение цветов к Вечному огню.
В 15.00 колонна проследует по проспекту Ленина, через Калужское шоссе и трассу Р-132 до поселка Рассвет — в Мотокультуру.
Где и когда?
Тула , Тула
3 мая 2025, суббота
12:00
10 - 18 мая
27 апреля - 7 мая
24 апреля - 7 мая
1 - 7 мая
26 мая - 10 мая 2024
24 апреля - 4 мая