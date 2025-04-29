Матч ветеранов «Спартака»

3 мая в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцева посетят Тульскую область.

Матч обещает подарить зрителям уникальные моменты и яркие впечатления. Бывший тренер столичного клуба Олег Романцев возглавил сборную звезд московских спартаковцев, куда вошли признанные мастера своего дела: вратарь сборной России Александр Филимонов, игроки Дмитрий Ананко, Дмитрий Хлестов, Юрий Ковтун, Дмитрий Парфенов, Валерий Шмаров, Сергей Юран, Александр Мостовой, Рамиз Мамедов, Константин Головской, Сергей Шавло и многие другие.

Программа мероприятий насыщенная и включает:

товарищеский матч , посвященный встрече поколений;

мастер-классы от ведущих специалистов футбола;

интерактивные зоны и розыгрыши подарков;

авторалли и автограф-сессии;

награждение победителей конкурса репостов;

освещение проекта «Дневник фаната» в прямом эфире.

По словам организаторов, вход на стадион свободен для всех желающих. Встреча начнется в 15.00 на улице Санаторная, 3.

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