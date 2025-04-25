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  5. 8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля

8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

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Убийство Талькова: прокуратура запросила для обвиняемого 14 лет строгого режима

Убийство Талькова: прокуратура запросила для обвиняемого 14 лет строгого режима

- 2 -

Сразу на десять градусов: туляков предупредили о резком потеплении

Сразу на десять градусов: туляков предупредили о резком потеплении

- 3 -

Суд закрыл на 30 дней тульское кафе «Вкусный дом»

Суд закрыл на 30 дней тульское кафе «Вкусный дом»

- 4 -

«Просим вернуть котам!»: жители «Пряничной слободы» выследили злодеев, ворующих... кошачьи миски

«Просим вернуть котам!»: жители «Пряничной слободы» выследили злодеев, ворующих... кошачьи миски

- 5 -

Куда туляки могут пожаловаться на самокатчиков-нарушителей

Куда туляки могут пожаловаться на самокатчиков-нарушителей

- 6 -

Московский бизнесмен похитил полмиллиарда при реконструкции базы тульских десантников

Московский бизнесмен похитил полмиллиарда при реконструкции базы тульских десантников

- 7 -

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

- 8 -

Тело 23-летнего вьетнамца найдено в Упе возле «Макси»: причина его смерти останется загадкой

Тело 23-летнего вьетнамца найдено в Упе возле «Макси»: причина его смерти останется загадкой

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6 лучших комментариев: 4 апреля - 11 апреля
6 лучших комментариев: 4 апреля - 11 апреля
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