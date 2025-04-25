8 лучших комментариев: 11 апреля - 25 апреля

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Убийство Талькова: прокуратура запросила для обвиняемого 14 лет строгого режима
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Сразу на десять градусов: туляков предупредили о резком потеплении
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Суд закрыл на 30 дней тульское кафе «Вкусный дом»
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«Просим вернуть котам!»: жители «Пряничной слободы» выследили злодеев, ворующих... кошачьи миски
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Куда туляки могут пожаловаться на самокатчиков-нарушителей
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Московский бизнесмен похитил полмиллиарда при реконструкции базы тульских десантников
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В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
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Тело 23-летнего вьетнамца найдено в Упе возле «Макси»: причина его смерти останется загадкой
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