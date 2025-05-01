Концерт Хаски и открытие мотосезона: выходные в Туле

А еще матч ветеранов «Спартака» и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Когда: 2 мая, пятница, 19.30. Где: MINI by Concert Hall.

Стоимость: от 3200 руб.



2 мая в клубе MINI by Concert Hall выступит Хаски.

Открытие мотосезона 2025 Когда: 3 мая, суббота, 12.00. Где: Тула.



3 мая в Туле состоится открытие мотосезона 2025. Открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сбор — в 12.00 возле памятника Защитникам неба Отечества. Открытый микрофон Когда: 2 мая, пятница, 20.00. Где: Пушкинский пр., 4А.

Стоимость: от 150 руб.



2 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон». Матч ветеранов «Спартака» Когда: 3 мая, суббота, 15.00. Где: МСК «Тулица».



3 мая в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцева посетят Тульскую область. White Gallows Когда: 2 мая, пятница, 23.00. Где: Клуб sQer.



2 мая в ночном клубе sQer выступит White Gallows. Артист исполнит свои самые популярные хиты, а ночная атмосфера добавит ярких эмоций.





а что в кино? Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.