  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Концерт Хаски и открытие мотосезона: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Концерт Хаски и открытие мотосезона: выходные в Туле

Концерт Хаски и открытие мотосезона: выходные в Туле

А еще матч ветеранов «Спартака» и открытый микрофон — в нашем обзоре выходных.

Хаски

Когда: 2 мая, пятница, 19.30.

Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 3200 руб.

Хаски

2 мая в клубе MINI by Concert Hall выступит Хаски.

 

Открытие мотосезона 2025

Когда: 3 мая, суббота, 12.00.

Где: Тула.

Открытие мотосезона 2025

3 мая в Туле состоится открытие мотосезона 2025.

Открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сбор — в 12.00 возле памятника Защитникам неба Отечества. 

 

Открытый микрофон

Когда: 2 мая, пятница, 20.00.

Где: Пушкинский пр., 4А.
Стоимость: от 150 руб.

Открытый микрофон

2 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Матч ветеранов «Спартака»

Когда: 3 мая, суббота, 15.00.

Где: МСК «Тулица».

Матч ветеранов «Спартака»

3 мая в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцева посетят Тульскую область.

 

White Gallows

Когда: 2 мая, пятница, 23.00.

Где: Клуб sQer.

White Gallows

2 мая в ночном клубе sQer выступит White Gallows. Артист исполнит свои самые популярные хиты, а ночная атмосфера добавит ярких эмоций.

 
 
 

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Терпсихора Сизифа»: как живет современное искусство в Туле
«Терпсихора Сизифа»: как живет современное искусство в Туле
Титул «Миссис Тульская область — 2026 Королевский выбор» выиграла Ольга Моховикова
Титул «Миссис Тульская область — 2026 Королевский выбор» выиграла Ольга Моховикова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.