Концерт Хаски и открытие мотосезона: выходные в Туле

Хаски
Где: MINI by Concert Hall.
Стоимость: от 3200 руб.
2 мая в клубе MINI by Concert Hall выступит Хаски.
Открытие мотосезона 2025
Где: Тула.
3 мая в Туле состоится открытие мотосезона 2025.
Открытие будет приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сбор — в 12.00 возле памятника Защитникам неба Отечества.
Открытый микрофон
Где: Пушкинский пр., 4А.
Стоимость: от 150 руб.
2 мая в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Матч ветеранов «Спартака»
Где: МСК «Тулица».
3 мая в МСК «Тулица» пройдут праздничные мероприятия с участием знаменитых российских игроков и заслуженных мастеров кожаного мяча. Игроки легендарного «Спартака» времен великой эпохи Романцева посетят Тульскую область.
White Gallows
Где: Клуб sQer.
2 мая в ночном клубе sQer выступит White Gallows. Артист исполнит свои самые популярные хиты, а ночная атмосфера добавит ярких эмоций.