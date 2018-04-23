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Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Лекция посвящена тулякам — Георгиевским кавалерам, участникам и героям Первой мировой войны. Среди них есть как имена уже давно известные, так и новые, подвиги которых еще не известны широкой аудитории. Это Д. П. Оськин, М. И. Кисельников, К. И. Алексеев, Г. И. Дергачёв, В. А. Музеус, Д. П. Парский, К. Я. Шемякин, В. К. Бельгард, М. А. Кедров, Д. В. Поленов, В. И. Лункин.

Данная лекция представляет собой часть проекта Тульского областного краеведческого музея совместно с главным редактором альманаха «Тульский почтмейстер» В. Л. Тихмяновым по выпуску почтовых двусторонних иллюстрированных немаркированных карточек из серии «Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914−1918гг».

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульский областной краеведческий музей
27 апреля 2018, пятница
18:30
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