Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Лекция посвящена тулякам — Георгиевским кавалерам, участникам и героям Первой мировой войны. Среди них есть как имена уже давно известные, так и новые, подвиги которых еще не известны широкой аудитории. Это
Данная лекция представляет собой часть проекта Тульского областного краеведческого музея совместно с главным редактором альманаха «Тульский почтмейстер»
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
27 апреля 2018, пятница
18:30