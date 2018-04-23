Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918 гг.

Лекция посвящена тулякам — Георгиевским кавалерам, участникам и героям Первой мировой войны. Среди них есть как имена уже давно известные, так и новые, подвиги которых еще не известны широкой аудитории. Это Д. П. Оськин , М. И. Кисельников , К. И. Алексеев , Г. И. Дергачёв , В. А. Музеус , Д. П. Парский , К. Я. Шемякин , В. К. Бельгард , М. А. Кедров , Д. В. Поленов , В. И. Лункин .



Данная лекция представляет собой часть проекта Тульского областного краеведческого музея совместно с главным редактором альманаха «Тульский почтмейстер» В. Л. Тихмяновым по выпуску почтовых двусторонних иллюстрированных немаркированных карточек из серии «Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914−1918гг».

Стоимость: 100 р.