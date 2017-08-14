Филиал Тульского музейного объединения Дом-музей В. В. Вересаева приглашает на музейно-педагогические занятия «Россия — родина моя».

Мероприятия приурочены ко Дню российского флага и посвящены символам нашего государства. Помимо знакомства с картой России, ребята вспомнят, что Государственный Флаг России — это символ единения и согласия, национальной принадлежности и культуры, что уважение к флагу — это и уважение к Родине. После интересных видео-презентаций юные туляки поиграют в тематические игры на усадьбе, и, конечно же, сделают своими руками подарок на память.