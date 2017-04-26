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Роман Шмараков: Встречи с призраками в латинском средневековье

Роман Шмараков: Встречи с призраками в латинском средневековье

Вместе с автором вы перенесетесь в атмосферу XII века и поймете, почему эта тема вызывает интерес.

Средневекового человека занимал вопрос, может ли он встретиться с душами умерших и при каких условиях это бывает. Блаженный Августин подробно разбирал эту тему и высказался недвусмысленно: души умерших не являются живыми. Но, несмотря на непререкаемый авторитет Августина, латинская литература XII и последующих веков богата рассказами о подобных встречах. Речь пойдет о некоторых разновидностях этих рассказов и причинах, вызвавших их к жизни.

Роман Львович Шмараков — современный российский писатель, поэт и переводчик, доктор филологических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Автор переводов произведений древнейших авторов: Клавдиана, Венанция Фортуната, Пруденция, Иосифа Эксетерского.

Первая книга Шмаракова «Под буковым кровом» была выпущена в 2010 году. В 2012 году были напечатаны два его романа: «Овидий в изгнании», и «Каллиопа, дерево, Кориск», который умело стилизован под античность. В 2013 году был выпущен сборник рассказов на исторические и псевдоисторические темы «Леокадия и другие новеллы».

Вход свободный, осуществляется по предварительной регистрации. Регистрация.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
13 мая 2017, суббота
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