Публичные выступления и эффективные коммуникации

11 октября в культурном центре «Типография» пройдет дискуссионная игра (воркшоп) от экспертов медийной консалтинговой группы LQ media Андрея Лучина и Дениса Пышкина.

Посетителей ждет 2-х часовой интенсив, основанный на командных взаимодействиях в стрессовых ситуациях.

Это будет не простая лекция, семинар или тренинг, а дискуссионная игра, основанная на ваших личностных компетенциях.



Страх или уверенность, зажатость или открытость, чай с сахаром или без — решать вам!

Вход свободный.

