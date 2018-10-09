Публичные выступления и эффективные коммуникации
11 октября в культурном центре «Типография» пройдет дискуссионная игра (воркшоп) от экспертов медийной консалтинговой группы LQ media Андрея Лучина и Дениса Пышкина.
Посетителей ждет 2-х часовой интенсив, основанный на командных взаимодействиях в стрессовых ситуациях.
Это будет не простая лекция, семинар или тренинг, а дискуссионная игра, основанная на ваших личностных компетенциях.
Страх или уверенность, зажатость или открытость, чай с сахаром или без — решать вам!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
11 октября 2018, четверг
19:00