Психологический клуб: Социализация в карантине

2 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Чтобы успешно функционировать в обществе, нам нужно хорошо знать самих себя, а точнее, свои собственные потребности.

Попытаться понять себя вы сможете на онлайн-встрече, на которой будут разбираться, где брать ресурс, как взять максимум пользы из своего положения и почему именно сейчас у вас есть шанс сделать свою жизнь лучше.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии»