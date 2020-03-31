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Психологический клуб: Социализация в карантине

Психологический клуб: Социализация в карантине

2 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Чтобы успешно функционировать в обществе, нам нужно хорошо знать самих себя, а точнее, свои собственные потребности.
Попытаться понять себя вы сможете на онлайн-встрече, на которой будут разбираться, где брать ресурс, как взять максимум пользы из своего положения и почему именно сейчас у вас есть шанс сделать свою жизнь лучше.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 апреля 2020, четверг
15:00
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Гран-Куражъ
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
18 апреля, суббота 19:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пассажиры
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
FORTISSIMO
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17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
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