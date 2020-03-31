Психологический клуб: Социализация в карантине
2 апреля в «Типографии» пройдет онлайн-встреча Психологического клуба. Чтобы успешно функционировать в обществе, нам нужно хорошо знать самих себя, а точнее, свои собственные потребности.
Попытаться понять себя вы сможете на онлайн-встрече, на которой будут разбираться, где брать ресурс, как взять максимум пользы из своего положения и почему именно сейчас у вас есть шанс сделать свою жизнь лучше.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
2 апреля 2020, четверг
15:00
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽