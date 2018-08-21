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Лекция под пиво «Прошлое, настоящее и будущее винной культуры в России»

Лекция под пиво «Прошлое, настоящее и будущее винной культуры в России»

27 августа в «Типографии» пройдёт очередная барная лекция, которая будет посвящена вину. Сооснователь винотеки и винного бара Vino Domino Андрей Колбасинов расскажет об истории и правилах употребления вина.

Узнаем о том, откуда появилось вино в России, развитии этого напитка в нашей стране и как нужно обращаться с вином, чтобы оно приносило только удовольствие.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 августа 2018, понедельник
21:00
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