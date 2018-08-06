Pro деньги
6 августа в молодёжном пространстве «Газон» состоится лекция про секреты финансового благополучия от психолога и бизнес-тренера Екатерины Расуловой.
На тренинге, вы не будете изготавливать финансовый магнит, создавать ароматы благосостояния ирисовать мандалы, привлекающие деньги в дом.
Посетители познакомятся со стратегиями, которые помогают расширить зону комфорта отношений с деньгами:
- разрушение стереотипных ограничивающих убеждений о деньгах;
- умение сдержаться от соблазна все потратить, когда обладаете круглой суммой;
- избравление от напряжения и радость от обладания крупной суммой денег
Бонус: вы освоите технику, помогающую узнать свой финансовый потолок.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
6 августа 2018, понедельник
15:30