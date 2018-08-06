Pro деньги

6 августа в молодёжном пространстве «Газон» состоится лекция про секреты финансового благополучия от психолога и бизнес-тренера Екатерины Расуловой.

На тренинге, вы не будете изготавливать финансовый магнит, создавать ароматы благосостояния ирисовать мандалы, привлекающие деньги в дом.

Посетители познакомятся со стратегиями, которые помогают расширить зону комфорта отношений с деньгами:

разрушение стереотипных ограничивающих убеждений о деньгах;

умение сдержаться от соблазна все потратить, когда обладаете круглой суммой;

избравление от напряжения и радость от обладания крупной суммой денег

Бонус: вы освоите технику, помогающую узнать свой финансовый потолок.

Вход свободный.