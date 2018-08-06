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Pro деньги

Pro деньги

6 августа в молодёжном пространстве «Газон» состоится лекция про секреты финансового благополучия от психолога и бизнес-тренера Екатерины Расуловой.

На тренинге, вы не будете изготавливать финансовый магнит, создавать ароматы благосостояния ирисовать мандалы, привлекающие деньги в дом.

Посетители познакомятся со стратегиями, которые помогают расширить зону комфорта отношений с деньгами:

  • разрушение стереотипных ограничивающих убеждений о деньгах;
  • умение сдержаться от соблазна все потратить, когда обладаете круглой суммой;
  • избравление от напряжения и радость от обладания крупной суммой денег

Бонус: вы освоите технику, помогающую узнать свой финансовый потолок.

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
6 августа 2018, понедельник
15:30
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