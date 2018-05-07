Подвеска для портфеля «Весёлый котёнок»»

Участникам январских мастер-классов очень понравилось занятие, на котором мы делали подвеску в виде головы собачки. Техника несложная, материалы простые, которые есть в каждом доме абсолютно у всех школьников, и в результате получились милые забавные подвески. Участники просили повторить подобный мастер-класс, но на этот раз сделать котика. Заказ принят!

Мы сделаем подвеску для школьного портфеля или мобильного телефона в виде милой кошачьей головки, под руководством мастера нарисуем на ней мордочку без шаблонов и трафаретов и, конечно же, разукрасим. Даже без финишного покрытия лаком подвеску можно будет повесить на отведенное ей место.

Стоимость: дети — 250 р., взрослые — 150 р.