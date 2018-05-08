Передний край обороны: дерево-земляные укрепления Тулы XVI-XVII веков

Город Тула в начале XVI века была возведена как мощная для своего времени крепость, на которую опиралась вся оборона южных рубежей Московского царства. Каменный кремль был основой укреплений. Помимо него, город к 40-м годам XVI века имел еще и деревянные крепостные стены, под защитой которой располагались Троицкий и Никитский концы городского посада, соединенные в единую оборонительную систему с валом «Завитая». Именно их безуспешно штурмовали войска Дивлет-Гирея в 1552 году.



Опасаясь повторения этой неудачи в начале XVII века, войска Василия Шуйского, не пошли на прямой штурм города и принудили осажденных сдаться, затопив его. В середине 30-х годов XVII века, городские укрепления были реконструированы с учетом передового мирового опыта строительства крепостей.



Однако, городские укрепления в эпоху Средневековья это не просто крепость. Только люди, живущие под защитой укреплений, носят статус посадского населения, что влечет за собой определенные льготы, но и накладывает на них дополнительные обязанности. Любая крепость крепка не только стенами, но и людьми.



Об удачах и неудачах в обороне южных рубежей Московского царства, о гениальности инженерной мысли в строительстве городских укреплений и о первых защитниках нашего города приглашаем 10 мая поговорить на лекции всех увлеченных историей.





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