афиша
афиша
Регистрация
Передний край обороны: дерево-земляные укрепления Тулы XVI-XVII веков

Передний край обороны: дерево-земляные укрепления Тулы XVI-XVII веков

Город Тула в начале XVI века была возведена как мощная для своего времени крепость, на которую опиралась вся оборона южных рубежей Московского царства. Каменный кремль был основой укреплений. Помимо него, город к 40-м годам XVI века имел еще и деревянные крепостные стены, под защитой которой располагались Троицкий и Никитский концы городского посада, соединенные в единую оборонительную систему с валом «Завитая». Именно их безуспешно штурмовали войска Дивлет-Гирея в 1552 году.

Опасаясь повторения этой неудачи в начале XVII века, войска Василия Шуйского, не пошли на прямой штурм города и принудили осажденных сдаться, затопив его. В середине 30-х годов XVII века, городские укрепления были реконструированы с учетом передового мирового опыта строительства крепостей.

Однако, городские укрепления в эпоху Средневековья это не просто крепость. Только люди, живущие под защитой укреплений, носят статус посадского населения, что влечет за собой определенные льготы, но и накладывает на них дополнительные обязанности. Любая крепость крепка не только стенами, но и людьми.

Об удачах и неудачах в обороне южных рубежей Московского царства, о гениальности инженерной мысли в строительстве городских укреплений и о первых защитниках нашего города приглашаем 10 мая поговорить на лекции всех увлеченных историей.
 


Подробная информация по телефону: +7 4872 36 16 63.



Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
10 мая 2018, четверг
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.