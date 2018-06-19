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Откровенный разговор: Анна Осипова

Откровенный разговор: Анна Осипова

Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.
Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.

Поговорим о нашумевшем и, безусловно, очень важном для Тулы проекте «Октава», а также порассуждаем о том, как оценивать первые итоги и перспективы кластера.

Анна Осипова, директор творческого индустриального кластера «Октава», занимается не только развитием площадки как образовательной и развлекательной, но и интеграцией «Октавы» в городскую жизнь, а также развитием партнерских программ с основными техническими, образовательными и художественными организациями Москвы и России.

Вход свободный.

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
20 июня 2018, среда
21:00
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21 июня 2018, четверг
21:00
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