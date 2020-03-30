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Онлайн-лекция «Психология во время кризиса»

Онлайн-лекция «Психология во время кризиса»

2 апреля пройдет онлайн-лекция психолога, специалиста по семейным и детско-родительским отношениям Александра Колмановского. Пойти к психологу - это целое дело. Или долго откладываешь, или вопрос твой кажется тебе слишком мелким для большого полуторачасового разговора. А вот в формате лекции-вебинара есть возможность задать любой вопрос: и частный, и мелкий. И главное - послушать ответы на вопросы других участников, что, как правило, позволяет для себя извлечь что-то полезное.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.

Где и когда?
Москва
Москва, Москва
2 апреля 2020, четверг
19:30
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Гран-Куражъ
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15 мая, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Российский Квартет саксофонистов
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18 апреля, суббота 19:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Shortparis
Купить билет
6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пассажиры
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15 мая, пятница 19:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
FORTISSIMO
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17 мая, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
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