Онлайн-лекция «Психология во время кризиса»

2 апреля пройдет онлайн-лекция психолога, специалиста по семейным и детско-родительским отношениям Александра Колмановского. Пойти к психологу - это целое дело. Или долго откладываешь, или вопрос твой кажется тебе слишком мелким для большого полуторачасового разговора. А вот в формате лекции-вебинара есть возможность задать любой вопрос: и частный, и мелкий. И главное - послушать ответы на вопросы других участников, что, как правило, позволяет для себя извлечь что-то полезное.

Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке .