Онлайн-лекция «Психология во время кризиса»
2 апреля пройдет онлайн-лекция психолога, специалиста по семейным и детско-родительским отношениям Александра Колмановского. Пойти к психологу - это целое дело. Или долго откладываешь, или вопрос твой кажется тебе слишком мелким для большого полуторачасового разговора. А вот в формате лекции-вебинара есть возможность задать любой вопрос: и частный, и мелкий. И главное - послушать ответы на вопросы других участников, что, как правило, позволяет для себя извлечь что-то полезное.
Как попасть: купить билет можно, перейдя по ссылке.
Где и когда?
Москва, Москва
2 апреля 2020, четверг
19:30
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
17 мая, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽