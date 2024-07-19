Плохие новости
Премьера:
19.07.2024
Режиссер:
Ананд Тивари
Актеры:
Вики Каушал, Трипти Димри, Амми Вирк, Санья Малхотра, Анания Пандей, Фатима Сана Шейк, Неха Дупия, Гаурав Манвани
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
16+
Салони, амбициозная девушка, сначала влюбляется в милого Мунду Акхила, а затем в амбициозного и трудолюбивого парня Гурбира. Этот любовный треугольник приводит к неопределенным обстоятельствам, в результате чего они оказываются в сложной и неожиданной ситуации, что приводит к веселым и удивительным «разборкам» между ними.
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