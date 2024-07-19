Плохие новости

Премьера: 19.07.2024

Режиссер: Ананд Тивари

Актеры: Вики Каушал, Трипти Димри, Амми Вирк, Санья Малхотра, Анания Пандей, Фатима Сана Шейк, Неха Дупия, Гаурав Манвани

Жанр: Ромком

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 16+

Салони, амбициозная девушка, сначала влюбляется в милого Мунду Акхила, а затем в амбициозного и трудолюбивого парня Гурбира. Этот любовный треугольник приводит к неопределенным обстоятельствам, в результате чего они оказываются в сложной и неожиданной ситуации, что приводит к веселым и удивительным «разборкам» между ними.