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Новый путеводитель по Туле

Новый путеводитель по Туле

Под руководством иллюстратора Кати Гущиной горожане и гости Тулы смогут собрать уникальный путеводитель, наполненный историями о городе, с особыми местами для прогулок и свиданий, мини-экскурсий и досуга. Участникам проекта предложат вспомнить словарь характерного тульского языка, не знакомого жителям других городов.

В результате работы лаборатории, появится совершенно новый путеводитель по Туле, собранный жителями.

Открытая лаборатория будет работать с 12:00 до 18:00.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
8 сентября 2018, суббота
12:00
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