Новый путеводитель по Туле
Под руководством иллюстратора Кати Гущиной горожане и гости Тулы смогут собрать уникальный путеводитель, наполненный историями о городе, с особыми местами для прогулок и свиданий, мини-экскурсий и досуга. Участникам проекта предложат вспомнить словарь характерного тульского языка, не знакомого жителям других городов.
В результате работы лаборатории, появится совершенно новый путеводитель по Туле, собранный жителями.
Открытая лаборатория будет работать с 12:00 до 18:00.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
8 сентября 2018, суббота
12:00