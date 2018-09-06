Под руководством иллюстратора Кати Гущиной горожане и гости Тулы смогут собрать уникальный путеводитель, наполненный историями о городе, с особыми местами для прогулок и свиданий, мини-экскурсий и досуга. Участникам проекта предложат вспомнить словарь характерного тульского языка, не знакомого жителям других городов.

В результате работы лаборатории, появится совершенно новый путеводитель по Туле, собранный жителями.

Открытая лаборатория будет работать с 12:00 до 18:00.