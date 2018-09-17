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Музейно-педагогическое занятие «Тульский Страдивари»

Музейно-педагогическое занятие «Тульский Страдивари»

В рамках занятия дети познакомятся с выдающимися скрипичными мастерами Антонио Страдивари и Андреа Гварнери и, конечно же, с нашим земляком Михаилом Нестеренко (1916−1988 гг.) Коллеги и друзья называли его «Тульским Страдивари».

Скрипка — удивительный музыкальный инструмент, чарующие звуки которого не оставят равнодушным не одно сердце. Появлением и развитием скрипичного искусства мир обязан Италии.

За свою жизнь он создал более 80 инструментов. Скрипки и альты Нестеренко не раз становились лауреатами всесоюзных и международных конкурсов, в том числе престижного конкурса скрипичных мастеров в Познани (Польша). Помимо изготовления струнных музыкальных инструментов, Михаил Кондратьевич собирал коллекцию гитар, мандолин и скрипок.

Дополнительная информация по тел.: 8 (4872) 36-18-85

Стоимость: 70 р.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
19 сентября 2018, среда
14:00
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20 сентября 2018, четверг
14:00
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