Музейно-педагогическое занятие «Тульский Страдивари»

В рамках занятия дети познакомятся с выдающимися скрипичными мастерами Антонио Страдивари и Андреа Гварнери и, конечно же, с нашим земляком Михаилом Нестеренко (1916−1988 гг.) Коллеги и друзья называли его «Тульским Страдивари».

Скрипка — удивительный музыкальный инструмент, чарующие звуки которого не оставят равнодушным не одно сердце. Появлением и развитием скрипичного искусства мир обязан Италии.

За свою жизнь он создал более 80 инструментов. Скрипки и альты Нестеренко не раз становились лауреатами всесоюзных и международных конкурсов, в том числе престижного конкурса скрипичных мастеров в Познани (Польша). Помимо изготовления струнных музыкальных инструментов, Михаил Кондратьевич собирал коллекцию гитар, мандолин и скрипок.

Дополнительная информация по тел.: 8 (4872) 36-18-85

Стоимость: 70 р.