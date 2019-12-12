14 декабря в Музее П. Н. Крылова состоится мастер-класс «Символ года — мышонок».

На Новый год принято дарить родным и близким сиволические сувениры в виде символов года. По Восточному календарю хозяйкой наступающего года будет Крыса (Мышь). Если вы ещё не закупились смешными мышками, или магазинный ассортимент не радует, присоединяйтесь к мастер-классу. Используя технику «помпон», участники мастер-класса сделают из картона и ниток игрушку в подарок или для украшения интерьера.

Стоимость: 100 р.