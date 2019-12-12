Мастер-класс «Символ года — мышонок»
14 декабря в Музее
На Новый год принято дарить родным и близким сиволические сувениры в виде символов года. По Восточному календарю хозяйкой наступающего года будет Крыса (Мышь). Если вы ещё не закупились смешными мышками, или магазинный ассортимент не радует, присоединяйтесь к мастер-классу. Используя технику «помпон», участники мастер-класса сделают из картона и ниток игрушку в подарок или для украшения интерьера.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
14 декабря 2019, суббота
14:00
16 декабря, понедельник 19:30
₽ Билеты: 900-2500 ₽
27 - 28 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
2 - 4 января 2020
₽ Билеты: 400 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500-4000 ₽
3 января, пятница 15:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
21 декабря
₽ Билеты: 300 ₽