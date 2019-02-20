Мастер-класс по стилю «Первое впечатление»
В «Типографии» пройдет мастер-класс по стилю. Занятие проведет стилист Ксения Горохова.
Инфлюенсеры, амбассадоры, трендсеттеры сейчас задают ритм и диктуют облик всех и вся. Посетители мастер-класса узнают, как выглядеть достойно на фоне этих «диковинных птиц» и производить первое хорошее впечатление при новом знакомстве своим «экстерьером».
Особое внимание будет уделено деталям, которые, по словам Софи Лорен, «сродни колючей проволоке: делают свое дело, не портя пейзаж».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 февраля 2019, четверг
16:00