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Мастер-класс по стилю «Первое впечатление»

Мастер-класс по стилю «Первое впечатление»

В «Типографии» пройдет мастер-класс по стилю. Занятие проведет стилист Ксения Горохова.

Инфлюенсеры, амбассадоры, трендсеттеры сейчас задают ритм и диктуют облик всех и вся. Посетители мастер-класса узнают, как выглядеть достойно на фоне этих «диковинных птиц» и производить первое хорошее впечатление при новом знакомстве своим «экстерьером».

Особое внимание будет уделено деталям, которые, по словам Софи Лорен, «сродни колючей проволоке: делают свое дело, не портя пейзаж».

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 февраля 2019, четверг
16:00
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