Мастер-класс по изготовлению браслета

Лето — время лёгкой одежды и ярких аксессуаров. Пришло время порадовать себя новыми браслетами! Магазины бижутерии предлагают широкий ассортимент украшений на любой вкус и наряд. Но не лучше ли сделать их своими руками? Ведь у любой женщины всегда найдутся забытые и вышедшие из моды бусы или ненужные бусинки. А найти им применение поможет организатор проекта «Творческая мастерская Мадам Бох’Ту» Наталья Томенчук!



На занятии цикла мастер расскажет, что и как лучше комбинировать, почему ювелирный трос лучше традиционной лески или резинки, как закрепить застежку. Все материалы предоставляются. Не упустите возможность порадовать себя или близкого человека стильным аксессуаром!



Стоимость: 250 р. при использовании бусин из пластика или стекла, 500 р. — при использовании бусин из натуральных камней