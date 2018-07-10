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Мастер-класс по изготовлению браслета

Мастер-класс по изготовлению браслета

Лето — время лёгкой одежды и ярких аксессуаров. Пришло время порадовать себя новыми браслетами! Магазины бижутерии предлагают широкий ассортимент украшений на любой вкус и наряд. Но не лучше ли сделать их своими руками? Ведь у любой женщины всегда найдутся забытые и вышедшие из моды бусы или ненужные бусинки. А найти им применение поможет организатор проекта «Творческая мастерская Мадам Бох’Ту» Наталья Томенчук!

На занятии цикла мастер расскажет, что и как лучше комбинировать, почему ювелирный трос лучше традиционной лески или резинки, как закрепить застежку. Все материалы предоставляются. Не упустите возможность порадовать себя или близкого человека стильным аксессуаром!

Стоимость: 250 р. при использовании бусин из пластика или стекла, 500 р. —  при использовании бусин из натуральных камней

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
14 июля 2018, суббота
15:00
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