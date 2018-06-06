Мастер-класс «Магнитная закладка»

Закладка из бересты — отличный подарок, который сможет сделать каждый. Закладку участники мастер-класса будут выполнять в технике силуэтной аппликации из бересты. Таким образом, символическое изображение на закладке будет выглядеть как контрастное из двух цветов бересты разной фактуры, а также величины и частоты берестяных чёрточек (чечевичек).

Вместо бумаги в древности писали на бересте — берёзовой коре. До наших дней дошли берестяные грамоты, найденные при раскопках в Великом Новгороде и других городах России. Это благодаря тому, что береста содержит вещество «бетулин», препятствующее распространению бактерий (гниению). Такое сходство бересты с бумагой делает логичным и весьма полезным использование в повседневной жизни экологичных и практичных, долговечных берестяных закладок.



Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей