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Мастер-класс «Магнитная закладка»

Мастер-класс «Магнитная закладка»

Закладка из бересты — отличный подарок, который сможет сделать каждый. Закладку участники мастер-класса будут выполнять в технике силуэтной аппликации из бересты. Таким образом, символическое изображение на закладке будет выглядеть как контрастное из двух цветов бересты разной фактуры, а также величины и частоты берестяных чёрточек (чечевичек).
Вместо бумаги в древности писали на бересте — берёзовой коре. До наших дней дошли берестяные грамоты, найденные при раскопках в Великом Новгороде и других городах России. Это благодаря тому, что береста содержит вещество «бетулин», препятствующее распространению бактерий (гниению). Такое сходство бересты с бумагой делает логичным и весьма полезным использование в повседневной жизни экологичных и практичных, долговечных берестяных закладок.

Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
28 июня 2018, четверг
18:00
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