Мастер-класс: «Эко-вымпел “Времена года”»

Береста — прекрасный материал для аппликации и оформления в этой технике различных изделий. Технология выполнения этих работ проста и доступна. Но их выразительность зависит, прежде всего, от оттенков цвета бересты, наличия всевозможных включений — корочек, небольших наростов и т. д. Также учитывается своеобразный штриховой рисунок на кусочках расслоенной бересты. С поиска таких живописных участков среди запасов бересты и начинается подготовка к работе. Основой для аппликации служит любой достаточно плотный материал — фанера, оргалит, картон.

Участники мастер-класса будут выполнять аппликационную миниатюру из бересты в виде подвески треугольной формы на веревочке, на картонной основе, посвященную природным мотивам — временам года.

Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей