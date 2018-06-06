афиша
афиша
Регистрация
Мастер-класс: «Эко-вымпел “Времена года”»

Мастер-класс: «Эко-вымпел “Времена года”»

Береста — прекрасный материал для аппликации и оформления в этой технике различных изделий. Технология выполнения этих работ проста и доступна. Но их выразительность зависит, прежде всего, от оттенков цвета бересты, наличия всевозможных включений — корочек, небольших наростов и т. д. Также учитывается своеобразный штриховой рисунок на кусочках расслоенной бересты. С поиска таких живописных участков среди запасов бересты и начинается подготовка к работе. Основой для аппликации служит любой достаточно плотный материал — фанера, оргалит, картон.

Участники мастер-класса будут выполнять аппликационную миниатюру из бересты в виде подвески треугольной формы на веревочке, на картонной основе, посвященную природным мотивам — временам года.

Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей

Где и когда?
Тульский областной художественный музей
7 июня 2018, четверг
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.