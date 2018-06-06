Мастер-класс: «Эко-вымпел “Времена года”»
Береста — прекрасный материал для аппликации и оформления в этой технике различных изделий. Технология выполнения этих работ проста и доступна. Но их выразительность зависит, прежде всего, от оттенков цвета бересты, наличия всевозможных включений — корочек, небольших наростов
Участники мастер-класса будут выполнять аппликационную миниатюру из бересты в виде подвески треугольной формы на веревочке, на картонной основе, посвященную природным мотивам — временам года.
Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей