Мастер-класс «Эко-бижутерия из бересты»

Самое известное дерево на Руси — берёза. В процессе работы участники занятия будут использовать бересту только с поваленных и свежеспиленных деревьев. У такой бересты богаче палитра и, соответственно, больше художественные возможности. На данном мастер-классе посетители будут учиться изготавливать различные украшения из бересты (например, брошь, кулон, серьги, заколку для волос).

В глубокой древности люди не носили украшения из бересты или дерева вообще. Считалось, что дерево живое и мало ли какой «дух» мог в него вселиться. Поэтому прикладывать к «себе любимому» нечто неизведанное старались как можно меньше. Со временем изучив целебные свойства бересты, люди стали использовать бересту в украшениях. Появилось великое множество изделий: обручей, серёжек, заколок, браслетов, кулонов… Мастера стали не только плести украшения, но использовать смешанные техники, а также клеи, лаки, камни и сочетания бересты с разными породами дерева.

Стоимость: взрослые — 250 рублей, дети — 120 рублей