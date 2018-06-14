Мастер-класс: бумажная мозаика
Мозаика – это составление узора из большого количества мелких деталей из разных материалов. Самыми ранними образцами использования мозаики считаются панно, относящиеся к IV веку до н. э., обнаруженные в Месопотамии. Популярен этот вид искусства и сегодня. Существуют даже фирмы, специализирующиеся на создании мозаичных композиций.
На музейном мастер-классе участники будут работать в технике «бумажная мозаика». С помощью цветной бумаги, картона, клея и блесток они создадут яркое летнее панно. А украсит его нарядная бабочка.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 10
16 июня 2018, суббота
13:30