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Мастер-класс: бумажная мозаика

Мастер-класс: бумажная мозаика

Мозаика – это составление узора из большого количества мелких деталей из разных материалов.  Самыми ранними образцами использования мозаики считаются панно, относящиеся к IV веку до н. э., обнаруженные в Месопотамии. Популярен этот вид искусства и сегодня.  Существуют даже фирмы, специализирующиеся на создании мозаичных композиций.
На музейном мастер-классе участники будут работать в технике «бумажная мозаика». С помощью цветной бумаги, картона, клея и блесток они создадут яркое летнее панно. А украсит его нарядная бабочка.

Стоимость: 100 р.

Где и когда?
Музей П.Н. Крылова
Тула, улица Кутузова, 10
16 июня 2018, суббота
13:30
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