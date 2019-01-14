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Людмила Фрейверт «Центр и середина: где их искать?»

Людмила Фрейверт «Центр и середина: где их искать?»

Лекция станет продолжением экспозиции «9га: Тула в поисках центра» и ответит на вопрос, что есть центр города?

Для некоторых археологов, например, центр города — это… заводы. А вот административный центр, часто расположенный как раз в геометрической его сердцевине, таковым не считается — поскольку слабее влияет на экономическую жизнь города.

Странно? Но такое мнение действительно существует.

Лекция будет посвящена тому, как складываются взаимоотношения центра и середины в урбанистике, архитектуре, живописи, драматургии и музыке.

Богатая фактография, многоуровневый анализ и парадоксальные движения мысли — фирменные приметы лекторского стиля Людмилы Борисовны.

Дополнительная информация по тел.: 70−40−58.

Стоимость: 100 р., по студенческому билету — бесплатно.

 

Людмила Борисовна Фрейверт – искусствовед, кандидат философских наук, защитила тему диссертацию по теме: «Общие принципы формообразования в невербальных искусствах: музыка, живопись, архитектура». Сфера интересов – универсальные законы искусства и их проявление в музыке, танце, живописи, скульптуре и архитектуре. Работала ведущим научным сотрудником во Всероссийском научно-исследовательском институте технической эстетики, в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, преподавала в Московской художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова и Тульском государственном университете.

Где и когда?
Тульский историко-архитектурный музей
17 января 2019, четверг
18:30
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