Лекция о современной японской графике IINE

4 сентября в кластере «Октава» пройдет лекция основателей онлайн-журнала о современной японской графике IINE. Посетители лекции узнают о модных дизайнерских трендах Японии.

Иллюстраторы Ксения Копалова и Олеся Щукина, создательницы IINE, онлайн-журнала о современной японской графике, расскажут о том, как небольшой остров со своей, особенной культурой влияет на дизайнерские тренды во всем мире, и как черпать вдохновение в этом неизвестном

массам источнике.



Японская графика знакома всем по традиционным гравюрам и манга-культуре. Но, из-за языкового барьера, в Европе и США зачастую не видны те тренды, которые задают в стране восходящего солнца современные дизайнеры, и которые потом находят отражение в массовой культуре.

Вход свободный.

Ксения Копалова — иллюстратор из Москвы. Рисует для журналов, интернет-

изданий, преподает рисование. В списке клиентов — GQ, Adidas, Nina Ricci Perfume, Leroy Merlin, Caisse d’Epargne. Изучает русские и американские фильмы на японском. Олеся Щукина — режиссёр-аниматор и иллюстратор из Петербурга, живёт и работает в Париже. Рисует для детских журналов, делает мультфильмы. Среди её работ — мультфильмы «Слон и велосипед» (2014) и «Бельчонок и санки» (2016). В свободное время учит японский.