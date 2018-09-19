Лекция «И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой в работах деятелей отечественной культуры»
20 сентября в Выставочном зале пройдет лекция, посвященная взглядам
Основные аспекты лекции посвящены взглядам писателей на историю и культуру России, её значение в мире, оценке их деятельности представителями российской творческой интеллигенции, общественными деятелями и философами.
По окончании лекции предлагается ознакомление с соответствующей экспозицией Выставочного зала.
Стоимость: взрослые посетители — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 16
20 сентября 2018, четверг
18:00