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Лекция «И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой в работах деятелей отечественной культуры»

Лекция «И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой в работах деятелей отечественной культуры»

20 сентября в Выставочном зале пройдет лекция, посвященная взглядам И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого на культуру России.

Основные аспекты лекции посвящены взглядам писателей на историю и культуру России, её значение в мире, оценке их деятельности представителями российской творческой интеллигенции, общественными деятелями и философами.

По окончании лекции предлагается ознакомление с соответствующей экспозицией Выставочного зала.

Стоимость: взрослые посетители — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., до 16 лет — бесплатно

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
20 сентября 2018, четверг
18:00
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