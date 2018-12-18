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Как отмечали Новый год в Туле несколько столетий назад?

Как отмечали Новый год в Туле несколько столетий назад?

В большом зале «Октавы» состоится предновогодняя лекция «Типографии». Историк и краевед Егор Пронин расскажем о том, как отмечали Новый год в Туле несколько столетий назад и какие праздничные традиции совсем забыты, а какие, наоборот, только входят в обиход. Посетители не только окунутся в мир новогодней Старой Тулы, но и увидят уникальные снимки из семейных архивов, на которых, быть может, найдут своих знакомых.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
22 декабря 2018, суббота
19:00
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