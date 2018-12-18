Как отмечали Новый год в Туле несколько столетий назад?
В большом зале «Октавы» состоится предновогодняя лекция «Типографии». Историк и краевед Егор Пронин расскажем о том, как отмечали Новый год в Туле несколько столетий назад и какие праздничные традиции совсем забыты, а какие, наоборот, только входят в обиход. Посетители не только окунутся в мир новогодней Старой Тулы, но и увидят уникальные снимки из семейных архивов, на которых, быть может, найдут своих знакомых.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
22 декабря 2018, суббота
19:00