афиша
афиша
Регистрация
Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XX веков

Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XX веков

«В Тулу со своим самоваром не ездят!» — кто не знает эту поговорку? Но вряд ли все знают, что тульские самоварные фабрики делали не только качественную массовую продукцию. Мастера также изготавливали и эксклюзивные самовары с художественной отделкой. Такие самовары делали на заказ, ограниченным тиражом или в единственном экземпляре, в память об исторических событиях и знаменательных датах.

В рамках лекции слушатели познакомятся с шедеврами тульских умельцев и с особенностями производства.

Стоимость участия: 100 руб.

 

Где и когда?
Тульские самовары, музей
Тула, улица Менделеевская, 8
14 сентября 2018, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.