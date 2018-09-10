Из истории подарочных самоваров, изготовленных в Туле в XIX - начале XX веков

«В Тулу со своим самоваром не ездят!» — кто не знает эту поговорку? Но вряд ли все знают, что тульские самоварные фабрики делали не только качественную массовую продукцию. Мастера также изготавливали и эксклюзивные самовары с художественной отделкой. Такие самовары делали на заказ, ограниченным тиражом или в единственном экземпляре, в память об исторических событиях и знаменательных датах.

В рамках лекции слушатели познакомятся с шедеврами тульских умельцев и с особенностями производства.

Стоимость участия: 100 руб.