Искусство покорять вершины

На тренинге вы узнаете ответы на следующие вопросы:

Как совершить прорыв к успеху?

Как добиться желаемого?

Как успевать всё?

Обо всем этом можно узнать на площадке неформального образования молодёжного пространства «Газон» на нашем тренинге!



После занятия Вы расставите ресурсы, необходимые для достижения успеха, в порядке приоритета, детально проработаете список целей, поставите себе измеримые цели в области здоровья и физической формы и многое другое, необходимое для «покорения вершин»!

Вход свободный.