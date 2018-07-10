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Искусство покорять вершины

Искусство покорять вершины

На тренинге вы узнаете ответы на следующие вопросы:

  • Как совершить прорыв к успеху?
  • Как добиться желаемого?
  • Как успевать всё?

Обо всем этом можно узнать на площадке неформального образования молодёжного пространства «Газон» на нашем тренинге!

После занятия Вы расставите ресурсы, необходимые для достижения успеха, в порядке приоритета, детально проработаете список целей, поставите себе измеримые цели в области здоровья и физической формы и многое другое, необходимое для «покорения вершин»!

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
10 июля 2018, вторник
15:30
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