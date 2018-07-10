Искусство покорять вершины
На тренинге вы узнаете ответы на следующие вопросы:
- Как совершить прорыв к успеху?
- Как добиться желаемого?
- Как успевать всё?
Обо всем этом можно узнать на площадке неформального образования молодёжного пространства «Газон» на нашем тренинге!
После занятия Вы расставите ресурсы, необходимые для достижения успеха, в порядке приоритета, детально проработаете список целей, поставите себе измеримые цели в области здоровья и физической формы и многое другое, необходимое для «покорения вершин»!
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Менделеевская ул., 8 (Тульский Кремль)
10 июля 2018, вторник
15:30