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Городской быт Тульской губернии конца XIX-начала XX вв.

Городской быт Тульской губернии конца XIX-начала XX вв.

В рамках лекции «Городской быт Тульской губернии конца XIX — нач. XX вв.» посетители познакомятся с жизнью горожан той эпохи — их занятиями, увлечениями, досугом. Сотрудники музея расскажут, какие театральные спектакли и балы посещали наши предки, какие концерты проходили в Дворянском собрании, в каких народных гуляньях участвовали горожане.

Будут также затронуты вопросы образования и духовности. Само собой разумеется, гостям покажут экспонаты из фондов музейного объединения: женский городской костюм, ридикюли, бинокль, кружевные воротники и платки, саше и другие.

Стоимость: 50 р.

 

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
13 июля 2018, пятница
18:00
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