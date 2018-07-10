Городской быт Тульской губернии конца XIX-начала XX вв.

В рамках лекции «Городской быт Тульской губернии конца XIX — нач. XX вв.» посетители познакомятся с жизнью горожан той эпохи — их занятиями, увлечениями, досугом. Сотрудники музея расскажут, какие театральные спектакли и балы посещали наши предки, какие концерты проходили в Дворянском собрании, в каких народных гуляньях участвовали горожане.

Будут также затронуты вопросы образования и духовности. Само собой разумеется, гостям покажут экспонаты из фондов музейного объединения: женский городской костюм, ридикюли, бинокль, кружевные воротники и платки, саше и другие.

Стоимость: 50 р.