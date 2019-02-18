Dream Team: миф или реальность?
Лекция экспертов из LQ media будет посвящена взаимодействию в команде. Командные взаимодействия — важный аспект нашей жизни, встречающийся повсеместно.
На встрече будут подробно разъяснены инструменты продуктивной командной работы, также посетители попробуют на практике различные упражнения.
Те, у кого есть успешный опыт взаимодействия в команде, свои методы сплочения коллектива, а так же увеличения его КПД смогут выступить и поделиться опытом.
Вход по предварительной регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 февраля 2019, понедельник
19:00