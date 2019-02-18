Dream Team: миф или реальность?

Лекция экспертов из LQ media будет посвящена взаимодействию в команде. Командные взаимодействия — важный аспект нашей жизни, встречающийся повсеместно.



На встрече будут подробно разъяснены инструменты продуктивной командной работы, также посетители попробуют на практике различные упражнения.



Те, у кого есть успешный опыт взаимодействия в команде, свои методы сплочения коллектива, а так же увеличения его КПД смогут выступить и поделиться опытом.



Вход по предварительной регистрации.