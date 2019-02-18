афиша
афиша
Регистрация
Dream Team: миф или реальность?

Dream Team: миф или реальность?

Лекция экспертов из LQ media будет посвящена взаимодействию в команде. Командные взаимодействия — важный аспект нашей жизни, встречающийся повсеместно.

На встрече будут подробно разъяснены инструменты продуктивной командной работы, также посетители попробуют на практике различные упражнения.


Те, у кого есть успешный опыт взаимодействия в команде, свои методы сплочения коллектива, а так же увеличения его КПД смогут выступить и поделиться опытом.

Вход по предварительной регистрации.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 февраля 2019, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.