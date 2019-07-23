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Цветочная композиция в акварели

Цветочная композиция в акварели

В Выставочном зале пройдет мастер-класс «Цветочная композиция в акварели».

Акварель представляет собой разновидность живописи, выполняемой разведенными водой красками на бумажном листе. Это создаёт эффект прозрачности и воздушной легкости. На мастер-классе вы узнаете об особенностях работы с акварелью и о том, как её можно наносить на бумагу. Результатом встречи станет изысканная цветочная композиция, которая порадует глаз в любое время года.

Стоимость: взрослые — 150 руб., дети — 60 руб.

Где и когда?
Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей»
27 июля 2019, суббота
14:00
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