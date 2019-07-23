В Выставочном зале пройдет мастер-класс «Цветочная композиция в акварели».

Акварель представляет собой разновидность живописи, выполняемой разведенными водой красками на бумажном листе. Это создаёт эффект прозрачности и воздушной легкости. На мастер-классе вы узнаете об особенностях работы с акварелью и о том, как её можно наносить на бумагу. Результатом встречи станет изысканная цветочная композиция, которая порадует глаз в любое время года.

Стоимость: взрослые — 150 руб., дети — 60 руб.