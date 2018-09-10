Куликово поле. Что мы знаем и чего не знаем о Куликовом поле

Слушателям расскажут не только об историческом событии, произошедшем в 1380-м году, но и о том, как оно связано с Богородицким краем, а также представят различные версии мест проведения битвы.

Лекция сопровождается электронной презентацией с изображением старинных карт, реконструкций вооружения и боевых доспехов XIV века. Заключительная часть посвящена личностям, которые не только занимались исследованиями и увековечиванием данного события в дореволюционное время, но и проживали на территории Богородицкого и Епифанского уездов.

Стоимость участия: 80 руб.