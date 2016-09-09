Буги-вуги для школьников
Буги-Вуги - это не только танец, но и не совсем спорт! На вы научитесь:
- импровизировать в разных парах: мальчики на учатся вести партнершу, а девочки - следовать ведению
- импровизировать под музыку: не будет заученных связок, мы будем разбираться со структурой музыки и учиться танцевать музыкально
- танцевать быстро и очень быстро под настоящие рок-н-роллы и буги-вуги
Все участники занятий смогут поучаствовать в соревнованиях, принять участие в подготовке шоу-номеров для выступлений, ходить на танцевальные вечеринки или опен-эйры в парке.
Запись по телефону: 8-910-150-70-45.
Занятия бесплатные, проходят по понедельникам и средам.
Где и когда?
Тула, ул. Пушкинская, 57
Тел.: 8-910-150-70-45, 36-56-00
26 декабря 2016, понедельник
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28 декабря 2016, среда
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2 января 2017, понедельник
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4 января 2017, среда
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9 января 2017, понедельник
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11 января 2017, среда
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16 января 2017, понедельник
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18 января 2017, среда
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23 января 2017, понедельник
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25 января 2017, среда
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30 января 2017, понедельник
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1 февраля 2017, среда
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6 февраля 2017, понедельник
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8 февраля 2017, среда
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15 февраля 2017, среда
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1 марта 2017, среда
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20 марта 2017, понедельник
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22 марта 2017, среда
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27 марта 2017, понедельник
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29 марта 2017, среда
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3 апреля 2017, понедельник
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10 апреля 2017, понедельник
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17 апреля 2017, понедельник
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24 апреля 2017, понедельник
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