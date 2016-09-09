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Буги-вуги для школьников

Буги-вуги для школьников

Буги-Вуги - это не только танец, но и не совсем спорт! На вы научитесь:

  • импровизировать в разных парах: мальчики на учатся вести партнершу, а девочки - следовать ведению
  • импровизировать под музыку: не будет заученных связок, мы будем разбираться со структурой музыки и учиться танцевать музыкально
  • танцевать быстро и очень быстро под настоящие рок-н-роллы и буги-вуги

Все участники занятий смогут поучаствовать в соревнованиях, принять участие в подготовке шоу-номеров для выступлений, ходить на танцевальные вечеринки или опен-эйры в парке.

Запись по телефону: 8-910-150-70-45.

Занятия бесплатные, проходят по понедельникам и средам.

Где и когда?
Молодежный Центр Советского района
Молодежный Центр Советского района
Тула, ул. Пушкинская, 57
26 декабря 2016, понедельник
17:00
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28 декабря 2016, среда
17:00
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2 января 2017, понедельник
17:00
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