Буги-вуги для школьников

Буги-Вуги - это не только танец, но и не совсем спорт! На вы научитесь:

импровизировать в разных парах: мальчики на учатся вести партнершу, а девочки - следовать ведению

импровизировать под музыку: не будет заученных связок, мы будем разбираться со структурой музыки и учиться танцевать музыкально

танцевать быстро и очень быстро под настоящие рок-н-роллы и буги-вуги

Все участники занятий смогут поучаствовать в соревнованиях, принять участие в подготовке шоу-номеров для выступлений, ходить на танцевальные вечеринки или опен-эйры в парке.

Запись по телефону: 8-910-150-70-45.

Занятия бесплатные, проходят по понедельникам и средам.