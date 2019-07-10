Бейсбол в Туле: особенности и заблуждения
13 июля в культурном центре «Типография» пройдет лекция, посвященная бейсболу.
Участники узнают о представителях американского бейсбола в Туле и еще несколько интересных фактов, например:
- Был ли бейсбол в СССР?
- Кто такие питчер, кэтчер, бэттер?
- С чего начать заниматься?
Расскажет обо всем Сергей Подгорнов — председатель федерации бейсбола Тульской области, менеджер команды Raptors Тула.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2019, суббота
16:00