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Бейсбол в Туле: особенности и заблуждения

Бейсбол в Туле: особенности и заблуждения

13 июля в культурном центре «Типография» пройдет лекция, посвященная бейсболу.

Участники узнают о представителях американского бейсбола в Туле и еще несколько интересных фактов, например:

  • Был ли бейсбол в СССР?
  • Кто такие питчер, кэтчер, бэттер?
  • С чего начать заниматься?

Расскажет обо всем Сергей Подгорнов — председатель федерации бейсбола Тульской области, менеджер команды Raptors Тула.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
13 июля 2019, суббота
16:00
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