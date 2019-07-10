Бейсбол в Туле: особенности и заблуждения

13 июля в культурном центре «Типография» пройдет лекция, посвященная бейсболу.



Участники узнают о представителях американского бейсбола в Туле и еще несколько интересных фактов, например:

Был ли бейсбол в СССР?

Кто такие питчер, кэтчер, бэттер?

С чего начать заниматься?

Расскажет обо всем Сергей Подгорнов — председатель федерации бейсбола Тульской области, менеджер команды Raptors Тула.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.