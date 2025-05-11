Овны захотят выяснить отношения, а Тельцов ждет финансовое разочарование

Овен (21.03−20.04): Эта неделя может запомниться Овнам встречей со старым другом или приятным известием. Не исключены конфликты с партнерами и друзьями или крупный скандал в семье. Неделя может принести Овнам непредвиденные расходы, переживания. Вероятны рассеянность, забывчивость.

Про деньги. В течение всей недели возможны небольшие денежные поступления из дополнительного источника доходов. Важные встречи в четверг пройдут удачно, вы сможете убедить оппонентов в своей правоте, это укрепит ваш авторитет. Поход за покупками лучше отложить до выходных.

Про любовь. В начале недели ваши чувства будут сильны и романтичны, постарайтесь их сохранить на этом уровне. Хотя в выходные вам, похоже, захочется выяснить отношения.

Про интим. Если Овны почувствуют слабость или неприятное потягивание внизу живота — пусть знают, что это сигнал о нехватке сексуальной разрядки. Ваша задача- это любым способом снять накопившееся возбуждение, иначе у вас вполне может что-нибудь «перегореть». И не удивляйтесь потом, откуда взялась очередная инфекция или еще что-нибудь. Это предохранитель вышел из строя!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Всякое общение Тельцов может привести к отрицательным результатам и вынудить их заниматься не своим делом. Возможно, они будут не способны противостоять реальным опасностям, но проявят упрямство в отстаивании мелкого интереса. Может возникнуть ссора с человеком из близкого окружения. Вероятно, ему не понравятся в Тельце чрезмерно трезвый взгляд на вещи, стремление четко определить свои устремления, предусмотреть их последствия.

Про деньги. Похоже, финансовая ситуация вас не порадует. Но постарайтесь сдержать раздражение, возникшие ограничения позволят вам увидеть другие возможности. А уже в конце недели у вас могут появиться незапланированные деньги.

Про любовь. Вы можете внезапно понять, что разговариваете с любимым человеком на разных языках. Самой важной задачей этой недели может стать налаживание взаимоотношений и разумный компромисс в важных для вас вопросах.

Про интим. Для повышения чувственности отношений вашей пары обязательно используйте ароматические масла и благовония. Помните, что мужские ароматы — это сандал, кедр, шалфей мускатный, женские — роза, лаванда, цитрусовые. Кроме того, это позволит расслабиться вам, вашему избраннику/избраннице подарит ощущение мужественности/женственности.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя серьезных провокаций, авантюрных приключений, обмана. События этой недели могут сбить Близнецов с намеченного пути, разрушить благосостояние, построенное с большим трудом. Неделя неблагоприятна для индивидуальной деятельности. Наиболее скрытным и замкнутым Близнецам необходимо научиться работать в коллективе.

Про деньги. На этой неделе вас ждет финансовый успех, вы получите прибыль. Причем наиболее выгодными будут дела, связанные с творчеством. Вам заплатят большой гонорар, с вами заключат выгодный контракт.

Про любовь. Вы можете внезапно понять, что разговариваете с любимым человеком на разных языках. Самой важной задачей этой недели может стать налаживание взаимоотношений и разумный компромисс в важных для вас вопросах.

Про интим. Измученные обострившейся неуверенностью в себе, бедные Близнецы начнут совершать ошибки, звонить без повода на работу женам/мужьям и спрашивать: «А ты меня еще любишь? А ты меня хочешь? А у тебя больше никого нет?» Ну и так далее. Во избежание окончательного разрыва постарайтесь хотя бы с глазу на глаз (а уж тем более, непосредственно в интимном процессе) не приставать к близкому человеку с дурацкими вопросами и излияниями.

Благоприятные дни: 12, 13; неблагоприятные: 18.

Рак (22.06−22.07): Неделя преобразования, победы над низменными инстинктами и желаниями. Раки будут ощущать радость от предчувствия скорых положительных перемен. Вероятно, богатый внутренний мир Раков может потребовать нетрадиционного окружения. Творческий подход к делу, насыщенность чувств, личная привлекательность и доброжелательность к окружающим принесут существенные плоды.

Про деньги. На этой неделе вас ждет финансовый успех, вы получите прибыль. Причем наиболее выгодными будут дела, связанные с творчеством. Вам заплатят большой гонорар, с вами заключат выгодный контракт.

Про любовь. Не исключена разлука с любимым человеком. К счастью, продлится она недолго. И временное одиночество окажется полезно, поможет вам понять, насколько серьезны ваши отношения.

Про интим. Неугомонные Раки по-прежнему ищут приключений, и, безусловно, они их найдут. Но только не на свою голову, а на свою «филейную часть». Возможно, ваш ненаглядный/ненаглядная уже давно мечтает отшлепать вас как следует! А может быть, у него более далеко идущие планы на этот счет...

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 14.

Лев (23.07−23.08): Неделя предоставляет богатый выбор возможностей. Звезды вновь берут вас под свое покровительство. Жизненный потенциал начнет возрастать. Поддержка влиятельных особ или родственников вскоре поднимет вас на ступеньку по служебной лестнице или принесет финансовую прибыль. Не исключена возможность победы в спортивных соревнованиях, выигрыша или подарка от близкого человека.

Про деньги. В начале недели вы можете совершить весьма выгодную покупку, прежде всего, речь про автомобиль или компьютерную и бытовую технику. В пятницу вас ждут хорошие новости, вероятно улучшение материального положения.

Про любовь. В начале недели возможен служебный роман. Похоже, вы не сможете долго противиться соблазну. Только держите эти отношения в тайне от коллег.

Про интим. Нет в мире совершенства — но есть Львы, которые близки к нему, как никто. И текущая неделя докажет это как нельзя лучше. Вы окажетесь на недосягаемой восхитительной высоте — чего бы ни возжелал ваш возлюбленный/возлюбленная и каких бы ласк ни возжаждала его/ее плоть. Правда, есть риск, что вы испортите все своей несдержанностью и склонностью к критике — поэтому постарайтесь занять рот чем-то более достойным.

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): Неделя благоприятна для умственного труда. Вероятны творческие вдохновения, научные открытия. Вас ожидают приятные приобретения, сюрпризы и неожиданное знакомство. Неблагоприятный период для деловых операций. Именно в эту неделю новые знакомства будут иметь приятное развитие. Терпение ваше будет вознаграждено — ждите добрых вестей и приятных неожиданных результатов.

Про деньги. В финансовом потоке, текущем в сторону вашего кармана, возможно временное затишье. Придется заняться строительством плотины на выходе, чтобы его содержимое не обнулилось. Старайтесь не транжирить деньги.

Про любовь. В начале недели возможен служебный роман. Похоже, вы не сможете долго противиться соблазну. Только держите эти отношения в тайне от коллег.

Про интим. Ваша непосредственность в проявлениях сексуальности сослужит вам добрую службу. Благодаря ей, вам удастся избежать весьма неприятного объяснения по тому или иному поводу. Скорее всего, это предсказание связано с вашей работой, хотя не исключены и «разборы полетов» внутри семьи. В общем, будьте проще и эротичнее — и кривая вывезет даже там, где не проедет танк!

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 16.

Весы (24.09−23.10): Эта неделя отмечена внутренней гармонией, покровительством высших сил. В творческих коллективах, дружеских компаниях, семьях возможно восстановление справедливости. Виновные в конфликтных ситуациях могут быть наказаны. Неделя благоприятна для начала любого важного дела, активной профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения творческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже рискованные предприятия.

Про деньги. Ваша бурная жизнь предполагает определенные расходы, и к концу недели финансы, вполне вероятно, запоют романсы. Впрочем, найдутся желающие вам помочь и наполнить ваш кошелек.

Про любовь. В начале недели возможен служебный роман. Похоже, вы не сможете долго противиться соблазну. Только держите эти отношения в тайне от коллег.

Про интим. Весов ждет спокойная и уравновешенная неделя, местами даже немного скучноватая. Проявите терпение, оторваться получится в выходные, особенно если ваших детей на пару дней с ночевкой заберут бабушки, хвала им!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 17.

Скорпион (24.10−22.11): Опасная неделя, связанная с внешней агрессией, провокациями и искушениями. У Скорпионов вероятно усиление таких качеств, как эгоизм, несговорчивость, стремление к лидерству. Неделя может принести Скорпионам потери. Вероятны непредвиденные расходы. Осложнит ситуацию состояние рассеянности и апатии. Не исключено, что Скорпионы испытают усталость от ежедневных хлопот. Визит друзей или внимание близкого человека может поднять им настроение, предоставит возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Про деньги. В понедельник решатся многие финансовые проблемы, вы получите премию или выгодное предложение по работе. Сейчас самое время оформлять документы, предлагать свои идеи начальству.

Про любовь. Вас в эти дни будет ожидать приятная романтическая встреча. Постарайтесь не скрывать своих чувств, это позволит вам достичь гармонии с любимым человеком.

Про интим. Скорпионов будут более привлекать изящные идеи, нежели само их воплощение. Это касается и интима: возбудиться по полной программе получится быстрее не от реального осязания тела партнера, а скорее, от созерцания его во всей красе. Пусть ваш Аполлон/Афродита попозируют вам во всей своей красе и великолепии! А уж что потом делать с получившимися фотографиями — вы прекрасно знаете.

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 14.

Стрелец (23.11−21.12): Обладающие дипломатическим даром Стрельцы могут превратить жесткую конкуренцию в сотрудничество. Неделя характеризуется обретением новых источников энергии, уверенностью в себе, укреплением авторитета. Излишняя самоуверенность в осуществлении глобальных проектов может обернуться против Стрельцов или отрицательно сказаться на их самочувствии.

Про деньги. На этой неделе хорошую службу вам сослужат такие качества как практичность и неболтливость. Старайтесь все тщательно планировать, но никому о своих планах не рассказывать. В четверг не исключены интриги и разрыв с кем-то из деловых партнеров.

Про любовь. Жажда острых ощущений грозит усложнить взаимопонимание с любимым человеком. Не поддавайтесь соблазну. Позаботьтесь о своем хорошем настроении сами.

Про интим. Посмотрите опасностям в лицо, не отворачиваясь от них и не пряча голову в песок, словно какой-нибудь безмозглый страус. На практике это означает, что нечего просто сидеть дома и безудержно ревновать вашего драгоценного/драгоценную к некой мифической или реальной любовнице/любовнику. Отправляйтесь подстерегать «ходока налево» после работы и следить, куда он пойдет. А вдруг вам повезет, и вы обнаружите, что он/она действительно допоздна работает?

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 12.

Козерог (22.12−20.01): Важно проникнуть в суть вещей, претворить задуманное в действительность. Козероги смогут объединить в себе желание обновления и трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности. Но некоторые представители знака могут проявить интерес или почувствовать привязанность к людям, имеющим дурную репутацию. Вероятны неоправданные поступки, капризность. Стремление Козерогов к немедленному исполнению своих желаний может принести окружающим большие неприятности, тиранию.

Про деньги. Важных решений в финансовой сфере в понедельник и вторник лучше не принимать, стоит перенести это на четверг. Возможны материальные трудности и срыв сроков выполнения работ.

Про любовь. Подыграйте любимому человеку, изобразите беспомощность при решении сложной ситуации, дайте партнеру понять, что он незаменим. Ваша сила может быть в вашей слабости.

Про интим. Козерогам повезло — эта неделя настолько богата на любовные удовольствия и чувственные наслаждения, что ее грех целиком не посвятить искусству удовлетворения! Так что отпрашивайтесь в отпуск, вызывайте вашего любовника/любовницу к себе и практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Вероятно тяжелое вынужденное общение или совместная деятельность с людьми, которые не внушают доверия. Водолеям придется взвешивать свои слова и поступки. Возможно резкое ухудшение материального положения из-за непредвиденных расходов. Активная, творческая неделя. Водолеи смогут на практике выразить изысканный вкус, внутреннее стремление к красоте и гармонии. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить творческую активность Водолеев и посчитать их излишне самоуверенными.

Про деньги. При заключении договоров будьте предельно внимательны, проверьте все бумаги до последней запятой. И лучше посоветуйтесь с юристом. К концу недели ваш бюджет уменьшится, так что точно не стоит принимать рискованные решения.

Про любовь. Все будет благополучно и прекрасно, наступает время полного взаимопонимания с любимым человеком. Вы светитесь от счастья. Только не стоит это демонстрировать посторонним.

Про интим. Водолеям на этой неделе можно все! Даже то, что по каким-то причинам нельзя было раньше. Поэтому быстро вспоминайте все ваши самые необузданные фантазии и бросайтесь воплощать. Тем более, что напарника по сексуальным играм нынче долго точно искать не придется — он уже бродит где-то поблизости.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает творческие начинания, благие мысли, сбрасывание старых оболочек. Рыбы удивят окружающих своими способностями, сообразительностью, свежими идеями. Неделя характеризуется гармонией и равновесием. Рыбы будут способны оценить по достоинству красоту окружающих их людей, обычных вещей и явлений. Они смогут навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Вероятны ностальгические настроения, желание посетить дорогие вашей памяти места.

Про деньги. В начале недели вероятны новые денежные поступления, правда, не такие крупные, как вам бы хотелось. Вам нужно реалистично оценить сложившуюся на данный момент ситуацию и не тратить слишком много.

Про любовь. Не опережайте события, не давите, вы не сможете завоевать любовь любой ценой. Отпустите ситуацию, и тогда вы сможете ею управлять.

Про интим. Улыбайтесь напропалую, милые Рыбы — пробил ваш звездный час! Вы неподражаемы, обаятельны и способны свести с ума кого угодно. Поэтому совершенно неважно, во что вы нынче оденетесь и какие техники примените во время занятий любовью — ваш кавалер/дама все равно окажется в полном восторге!

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.